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    Фото

    Джамала устроила фотосессию без макияжа (фото)

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    Джамала устроила фотосессию без макияжа (фото)
    Джамала завожила ярким фотосетом

    Певица в связи с карантином в Украине осталась дома

    Певица показала фотосет среди цветущих тюльпанов. К слову, сорт цветов назван в честь певицы еще в 2017 году и выведен голландской компанией. Артистка отправилась срезать бутоны, пока ее сыночек спал, и, не удержавшись, устроила настоящий фотосет, причем без применения фотофильтров. 

    Яркие краски бархатных бутонов идеально сочетались с домашним удобным нарядом Джамалы в красно-бежевых тонах. Один цветок она вплела в волосы и предпочла обойтись без косметики.

    «Пока ты спал. Пока Эмирка спал, я срезала тюльпаны Jamala и сама себя нафоткала без фильтров», - призналась она.

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    Джамала устроила фотосессию без макияжа (фото)
    Джамала устроила фотосессию без макияжа (фото)
    Джамала устроила фотосессию без макияжа (фото)
    Джамала устроила фотосессию без макияжа (фото)
    Джамала устроила фотосессию без макияжа (фото)
    Джамала устроила фотосессию без макияжа (фото)
    Джамала устроила фотосессию без макияжа (фото)
    Джамала устроила фотосессию без макияжа (фото)
    Джамала устроила фотосессию без макияжа (фото)

    Также артистка поделилась подборкой фильмов для нескучного времяпровождения дома: «Офицер и шпион», «Дело Ричарда Джуэлла», «Форд против Феррари».

    «Эти фильмы основаны на реальных событиях. Все они о справедливости и о том, что время расставляет все на свои места!» - поделилась коротким спойлером певица.

    Джамала знаменитости фотография певица волосы
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