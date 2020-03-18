Джамала устроила фотосессию без макияжа (фото)



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Джамала завожила ярким фотосетом

Певица в связи с карантином в Украине осталась дома

Певица показала фотосет среди цветущих тюльпанов. К слову, сорт цветов назван в честь певицы еще в 2017 году и выведен голландской компанией. Артистка отправилась срезать бутоны, пока ее сыночек спал, и, не удержавшись, устроила настоящий фотосет, причем без применения фотофильтров.

Яркие краски бархатных бутонов идеально сочетались с домашним удобным нарядом Джамалы в красно-бежевых тонах. Один цветок она вплела в волосы и предпочла обойтись без косметики.

«Пока ты спал. Пока Эмирка спал, я срезала тюльпаны Jamala и сама себя нафоткала без фильтров», - призналась она.

Также артистка поделилась подборкой фильмов для нескучного времяпровождения дома: «Офицер и шпион», «Дело Ричарда Джуэлла», «Форд против Феррари».

«Эти фильмы основаны на реальных событиях. Все они о справедливости и о том, что время расставляет все на свои места!» - поделилась коротким спойлером певица.