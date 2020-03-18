Экс-жена ведущего Владимира Остапчука приводить в порядок свой гардероб



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лена Войченко взялась приводить в порядок свой гардероб

Елена Войченко время, отведенное на карантин в связи с коронавирусом, использует с умом

Елена решила навести порядок в доме и начала со своего гардероба.

На странице в Instagram Войченко разместила фотографию, где предстает в стильном джинсовом платье, которое отлично подчеркнуло ее стройную фигуру.

instagram.com/olenavoychenko

«Розбавлю посты о карантино-вирусах и порадуюсь, что изолируясь, мы получили прекрасную возможность упорядочить все в доме. Гардероб тоже. Мой в основном состоит из украинских брендов. На фото один из любимых. В ближайшее время возможности «выгулять» платье не будет (потому красуюсь здесь). А дальше «нам светят» луки для домашне-активных девушек и мам», - сообщила Елена.