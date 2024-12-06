«Міс Україна-2024» стала киянка Марія Мельниченко: яскраві фото

Марія представить Україну на конкурсі Міс Світу-2024, який відбудеться наступного року

Марія – студентка 4-го курсу Державного податкового університету в Ірпені

Студентка та модель із Києва Марія Мельниченко здобула титул Міс Україна-2024 і представить країну на Міс Світу-2024. Дівчина стала переможницею за підсумками голосування на офіційному сайті конкурсу та оцінок журі.

фото: Melnychenko Maria

Марія представить Україну на конкурсі Міс Світу-2024, який відбудеться наступного року.

фото: Melnychenko Maria

«Моє серце переповнене емоціями: гордістю, вдячністю і трепетним хвилюванням перед майбутнім. Цей титул для мене не тільки про красу, а про можливість говорити про мою країну, розповідати світу про її силу та незламність. Цей день – лише початок. Попереду нові виклики й місія представляти Україну на світовій арені. Я обіцяю працювати наполегливо, щоб виправдати вашу довіру», – написала переможниця на своїй Instagram-сторінці.

фото: Melnychenko Maria

фото: Melnychenko Maria

Марія – студентка 4-го курсу Державного податкового університету в Ірпені, де вивчає фінанси, банківську справу та страхування. Вона активно займається спортом: професійно каталася на лижах та сноуборді, має десятирічний досвід у бально-спортивних танцях, грає у теніс та підтримує фізичну форму регулярними тренуваннями. Окрім цього, Мельниченко бере участь у благодійних ініціативах і допомагає військовим зборам.

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фото: Melnychenko Maria

Національний комітет також оголосив імена інших переможниць конкурсу. Першою віце-Міс Україна-2024 стала 24-річна Ірина Макарова з Київської області, а другою віце-Міс Україна-21-річна Вікторія Гудим зі Львівщини.

фото: Melnychenko Maria

Нагадаємо, Вікторія Ошур, яка представляє Україну на міжнародному конкурсі краси Міс планета-2024 у Камбоджі, здобула свій перший титул.