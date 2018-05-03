Неожиданная находка: В сети показали наряды Фриды Кало, которые скрывали 50 лет

Фрида Кало признавалась, что пишет автопортреты, потому что себя знает лучше, чем кого-либо другого

Живописью она занялась, будучи прикованной к постели из-за травмы позвоночника, полученной во время аварии. Современники и последователи восхищались ее бунтарским духом, называли революционеркой. Своенравный характер Фриды проявлялся не только в картинах, но и во внешнем облике, в манере одеваться. Сегодня у нас появилась возможность взглянуть на



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Фрида Кало признавалась, что пишет автопортреты, потому что себя знает лучше, чем кого-либо другого

Живописью она занялась, будучи прикованной к постели из-за травмы позвоночника, полученной во время аварии. Современники и последователи восхищались ее бунтарским духом, называли революционеркой.

Своенравный характер Фриды проявлялся не только в картинах, но и во внешнем облике, в манере одеваться.

Сегодня у нас появилась возможность взглянуть на коллекцию одежды мексиканской художницы. Эти вещи были спрятаны в доме Диего Риверы, и, согласно его завещанию, пролежали в забвении полвека.

Сохранить одежду Фриды после ее смерти распорядился ее муж Диего Ривера, он попросил упаковать все вещи и оставить в их доме в Мексике. Диего не стало через 3 года, он ушел из жизни в 1957 году. Однако вещи лежали нетронутыми еще около полувека. В 2004 году Музей Фриды Кало принял решение составить опись всего, что осталось на память от художницы. Задокументировал содержимое гардероба Фриды японский фотограф Ишиучи Мияко (Ishiuchi Miyako). Он отснял более 300 единиц раритетных личных вещей художницы, их можно увидеть в изданном им иллюстрированном сборнике под названием «Фрида».

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Джерело: Культурология