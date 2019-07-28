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    Фото

    В сети показали фото самой большой породы собак в мире

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    В сети показали фото самой большой породы собак в мире
    boredpanda.com

    Огромный ирландский волкодав при близком знакомстве оказывается одним из самых дружелюбных псов. В этом сумели убедиться люди, решившиеся завести такого великана. И ни разу об этом не пожалели

    Ирландский волкодав - охотничья порода собак, одна из крупнейших в мире. Первые упоминания об волкодавов датируются далеким 5 веком. В ирландской литературе того времени их называют невероятно красивыми и хорошими созданиями.

    Свое название порода получила не за внешность, а потому что предназначалась для охоты на волков.

    Специально выведенный пес для охоты на волков с годами превратился в дружелюбного и преданного домашнего любимца. Несмотря на основное предназначение, порода отличается миролюбивостью и мягкостью по отношению к четвероногим собратьям. 

    Гиганты обладают пугающей внешностью, у них спокойный и добрый характер, псы отличаются верностью человеку и дружелюбием по отношению к другим животным и детям. 

    Правда, к кошачьим они испытывают врожденный негатив и редко терпят такого соседа.

    Рост ирландского волкодава в среднем от 71 до 80 сантиметров, хотя могут достигать и 86 сантиметров в высоту. При таких параметрах вес составляет примерно 45-57 килограммов.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Владельцы этой породы часто выкладывают забавные и трогательные фотографии со своими вовкодавами, так как это довольно спокойная и миролюбивая порода.

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