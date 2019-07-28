В сети показали фото самой большой породы собак в мире



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boredpanda.com

Огромный ирландский волкодав при близком знакомстве оказывается одним из самых дружелюбных псов. В этом сумели убедиться люди, решившиеся завести такого великана. И ни разу об этом не пожалели

Ирландский волкодав - охотничья порода собак, одна из крупнейших в мире. Первые упоминания об волкодавов датируются далеким 5 веком. В ирландской литературе того времени их называют невероятно красивыми и хорошими созданиями.

Свое название порода получила не за внешность, а потому что предназначалась для охоты на волков.

Специально выведенный пес для охоты на волков с годами превратился в дружелюбного и преданного домашнего любимца. Несмотря на основное предназначение, порода отличается миролюбивостью и мягкостью по отношению к четвероногим собратьям.

Гиганты обладают пугающей внешностью, у них спокойный и добрый характер, псы отличаются верностью человеку и дружелюбием по отношению к другим животным и детям.

Правда, к кошачьим они испытывают врожденный негатив и редко терпят такого соседа.

Рост ирландского волкодава в среднем от 71 до 80 сантиметров, хотя могут достигать и 86 сантиметров в высоту. При таких параметрах вес составляет примерно 45-57 килограммов.

Владельцы этой породы часто выкладывают забавные и трогательные фотографии со своими вовкодавами, так как это довольно спокойная и миролюбивая порода.