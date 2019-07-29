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    Драма в семье основателя Монобанка

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    Драма в семье основателя Монобанка
    instagram.com/katavasiya

    Соучредитель Monobank, советник председателя СБУ по борьбе с коррупцией с помощью технологий Дмитрий Дубилет разводится со своей женой Екатериной Кузьменко

    Бывший IT-директор ПриватБанка, один из основателей monobank, советник председателя СБУ по борьбе с коррупцией Дмитрий Дубилет является одним из самых перспективных и популярных молодых предпринимателей в Украине.

    Его называют IT-гением, а тысячи подписчиков следят за успехами бизнесмена в соцсетях.

    Совсем недавно Дмитрий сообщил, что разводится со своей женой Екатериной Кузьменко.

    «Сегодня мы с Катериной объявляем о нашем разводе. У нас были долгие счастливые отношения, которые мы, к сожалению, не смогли поддержать на должном уровне. Мы остаемся друзьями и бизнес-партнерами», — написал новоиспеченный представитель рейтинга завидных холостяков Украины в своем Instagram-аккаунте.

    Екатерина Кузьменко работает дизайнером интерьеров и активно ведет свой Instagram. На страничке Екатерины можно найти примеры очень стильных интерьеров с разных стран, фотографии с путешествий и снимки с их любимыми с Дмитрием Дубилетом котом и бульдогом.

    Пара познакомилась еще в университете. Вместе они создали уникальный бизнес — спортклуб Smartass. У него семья вместе с партнерами вложила миллион долларов.

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    instagram.com/dubilet
    instagram.com/dubilet
    instagram.com/dubilet
    instagram.com/dubilet
    instagram.com/dubilet
    instagram.com/katavasiya
    instagram.com/katavasiya
    instagram.com/katavasiya
    instagram.com/katavasiya
    instagram.com/katavasiya
    instagram.com/katavasiya
    instagram.com/katavasiya
    instagram.com/katavasiya
    instagram.com/katavasiya
    instagram.com/katavasiya

    «Smartass — это клуб, который включает в себя несколько направлений: фитнес, ресторан здорового питания и алкогольной бар, а также салон красоты и коворкинг, в котором хотим проводить различные ивенты. Уникальность нашего фитнес-направления — пять залов, четыре из которых находятся в помещениях без окон. Все тренировки проходят в темноте с динамическим разноцветным светом, вызывает определенные эмоции».

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