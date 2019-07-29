Драма в семье основателя Монобанка

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/katavasiya

Соучредитель Monobank, советник председателя СБУ по борьбе с коррупцией с помощью технологий Дмитрий Дубилет разводится со своей женой Екатериной Кузьменко

Бывший IT-директор ПриватБанка, один из основателей monobank, советник председателя СБУ по борьбе с коррупцией Дмитрий Дубилет является одним из самых перспективных и популярных молодых предпринимателей в Украине.

Его называют IT-гением, а тысячи подписчиков следят за успехами бизнесмена в соцсетях.

Совсем недавно Дмитрий сообщил, что разводится со своей женой Екатериной Кузьменко.

«Сегодня мы с Катериной объявляем о нашем разводе. У нас были долгие счастливые отношения, которые мы, к сожалению, не смогли поддержать на должном уровне. Мы остаемся друзьями и бизнес-партнерами», — написал новоиспеченный представитель рейтинга завидных холостяков Украины в своем Instagram-аккаунте.

Екатерина Кузьменко работает дизайнером интерьеров и активно ведет свой Instagram. На страничке Екатерины можно найти примеры очень стильных интерьеров с разных стран, фотографии с путешествий и снимки с их любимыми с Дмитрием Дубилетом котом и бульдогом.

Пара познакомилась еще в университете. Вместе они создали уникальный бизнес — спортклуб Smartass. У него семья вместе с партнерами вложила миллион долларов.

«Smartass — это клуб, который включает в себя несколько направлений: фитнес, ресторан здорового питания и алкогольной бар, а также салон красоты и коворкинг, в котором хотим проводить различные ивенты. Уникальность нашего фитнес-направления — пять залов, четыре из которых находятся в помещениях без окон. Все тренировки проходят в темноте с динамическим разноцветным светом, вызывает определенные эмоции».