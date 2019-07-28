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    Фото

    Что в кошельках у людей разных стран: уникальный фотопроект

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    Что в кошельках у людей разных стран: уникальный фотопроект
    boredpanda.com

    Задумывались ли вы, что мы носим в наших кошельках?

    Посмотрите фотопроект, в котором люди демонстрируют содержимое кошельков.

    Например, Андреа носит классический итальянский кожаный кошелек. Будучи фотографом, Андреа предпочитает носить небольшие подарки в качестве сувениров своих близких, а не их фотографии. В кошельке Андреа также явно не хватает кредитных или дебетовых карт, поскольку он предпочитает наличные деньги.

    У Анастасии стандартный маленький кожаный кошелек, в котором есть все, что ей нужно. Она любит наличные деньги, но также имеет 4 кредитные карты. Несмотря на кредитные карты, она предпочитает использовать свою дебетовую карту для покупки вещей. 

    У нее нет подарочных карт, но у нее есть карты скидок для заправки и мойки автомобилей. Здесь вы не найдете ни фотографий, ни квитанций, это только самое необходимое.

    У Анастасии хороший вместительный кошелек. Но несмотря на то, что в нем достаточно места, вы не найдете фотографий или квитанций. Она говорит нам, что никогда не использует банкомат и не имеет кредитных карт. 

    Будучи студенткой, она носит свой университетский пропуск и карточку публичной библиотеки. У нее также есть карта скидок продуктового магазина и подарочные карты для косметики MAC и Тима Хортонса.

    А у Джейсона в кошельке только пара монет, и он предпочитает использовать свои дебетовые карты для оплаты товаров. 

    «Сам кошелек — это последний подарок, который я получил от мамы, потом она скончалась. Так что кошелек очень много значит для меня».

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    Ирина (27) — Ростов-на-Дону, Россия
    Ирина (27) — Ростов-на-Дону, Россия
    Ирина (27) — Ростов-на-Дону, Россия
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    Анастасия (18) — Гамильтон, Канада
    Анастасия (18) — Гамильтон, Канада
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    Эмре (21) — Измир, Турция
    Эмре (21) — Измир, Турция
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    Вивек (27) — Ченнаи, Индия
    Вивек (27) — Ченнаи, Индия
    Эшли (47) — Эль Валье-дель-Эспириту-Санту, Венесуэла
    Эшли (47) — Эль Валье-дель-Эспириту-Санту, Венесуэла
    Эшли (47) — Эль Валье-дель-Эспириту-Санту, Венесуэла

    Джейсон гордый владелец домашнего животного и носит фотографию своей собаки. У него есть некоторые квитанции и визитная карточка для Natura Siberica, компании по производству диких трав и косметики. Как фотограф, он носит несколько визитных карточек, чтобы раздать потенциальным клиентам.

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