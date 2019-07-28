Умный горшок «Луа» превращает растения в домашних животны



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boredpanda.com

Если вы думаете, что ухаживать за растениями - скучно, то у вас просто нет еще этого горшка. Умный горшочек Mu Design превратит любое ваше растение в живого питомца.

У каждого, вероятно, было такое: принесли домой растение, посадили в горшок, поставили в самый красивый уголок своего дома, полюбовались и забыли.

Затем проходит несколько недель, листья начинают желтеть, вы пытаетесь помочь, но растение умирает. Есть решение! Есть «умный» горшок, который может превратить любое ваше растение в живое существо.

«Mu Design» выступил с блестящей идеей, чтобы помочь людям во всем мире сохранить свои растения живыми и счастливыми, превратив их в домашних животных, похожих на тамагочи, дав им возможность общаться с помощью этого умного горшка.





Единственное, что вам нужно сделать, это подключить телефон к горшку, загрузив приложение и отсканировав QR-код. Вам также нужно выбрать, какое это растение, чтобы вы знали, что именно нужно вашему маленькому другу в данный момент.

Экран на горшке может показать вам 15 различных эмоций, отражающих основные потребности растений, такие как больше солнечного света или воды.

Датчик движения позволяет ему следить за движением.

Заботиться о маленьком зеленом питомце гораздо веселее, когда он может реагировать на ваши действия. Но будьте осторожны, чтобы не облажаться, если вы не хотите получить сердитый взгляд.

Умный горшок пока еще не продается, компания надеется наладить серийное производство к декабрю 2019 года.