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    Умный горшок «Луа» превращает растения в домашних животны

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    Умный горшок «Луа» превращает растения в домашних животны
    boredpanda.com

    Если вы думаете, что ухаживать за растениями - скучно, то у вас просто нет еще этого горшка. Умный горшочек Mu Design превратит любое ваше растение в живого питомца.

    У каждого, вероятно, было такое: принесли домой растение, посадили в горшок, поставили в самый красивый уголок своего дома, полюбовались и забыли.

    Затем проходит несколько недель, листья начинают желтеть, вы пытаетесь помочь, но растение умирает. Есть решение! Есть «умный» горшок, который может превратить любое ваше растение в живое существо.

    «Mu Design» выступил с блестящей идеей, чтобы помочь людям во всем мире сохранить свои растения живыми и счастливыми, превратив их в домашних животных, похожих на тамагочи, дав им возможность общаться с помощью этого умного горшка.


    Единственное, что вам нужно сделать, это подключить телефон к горшку, загрузив приложение и отсканировав QR-код. Вам также нужно выбрать, какое это растение, чтобы вы знали, что именно нужно вашему маленькому другу в данный момент.

    Экран на горшке может показать вам 15 различных эмоций, отражающих основные потребности растений, такие как больше солнечного света или воды. 

    Датчик движения позволяет ему следить за движением.

    Заботиться о маленьком зеленом питомце гораздо веселее, когда он может реагировать на ваши действия. Но будьте осторожны, чтобы не облажаться, если вы не хотите получить сердитый взгляд.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Умный горшок пока еще не продается, компания надеется наладить серийное производство к декабрю 2019 года.


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