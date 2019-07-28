Converse выпустила кеды, меняющие на солнце цвет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

boredpanda.com

Изначально это классические белые кеды на белой резиновой подошве, с белой шнуровкой и акцентной фирменной строчкой

Американский производитель обуви Converse совместно с брендом Chinatown Market объявили о выпуске обуви, меняющей на солнце цвет. Кеды и хайтопы вошли в коллекцию UNT1TL3D и начали продаваться с 21 июля в США по цене от 110 долларов.

Обувь становится цветной при взаимодействии с ультрафиолетом. Интенсивность от пастельных оттенков до ярких цветов изменяется в зависимости от того, сколько ультрафиолетового света получают кеды.

Модели, представленные в коллекции, сделаны из специальной чувствительной ткани, которая при контакте с солнечным светом меняет блоки в оранжевый, фиолетовый и розовый цвета.

Chinatown Market опубликовала ролик с преобразованием обуви в Instagram.

Популярный бренд спортивной обуви и одежды уже не в первый раз экспериментирует с материалами. Не так давно марка представила кеды из переработанных пластиковых бутылок и старого денима. По словам производителей, новая ткань на ощупь практически неотличима от традиционной.

В августе в магазинах также появятся кроссовки из денима, а весной 2020 года мы сможем увидеть обувь из переработанного хлопка.

Разработкой дизайна занимался дизайнер и иллюстратор из Нью-Йорка Майкл Черман. Converse уже пообещал выпустить в продажу кеды на других рынках начиная с 2 августа.