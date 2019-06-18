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    Жизнь

    Ким Кардашьян продемонстрировала невероятно тонкую талию в облегающем топе

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    Ким Кардашьян - Ким Кардашьян продемонстрировала невероятно тонкую талию в облегающем топе
    Ким Кардашьян

    38-летняя Ким Кардашьян попала в объективы папарацци, когда направлялась к машине из своего офиса в Калабасас

    Даже в спортивном образе телезвезда Ким Кардашьян выглядит эффектно.

    Супруга Канье Уэста была одета в темно-бежевый total look. Облегающий топ подчеркнул выдающиеся формы звезды и ее невероятно тонкую талию, которой Ким очень гордится. На ней также были вельветовые спортивный штаны и белые кроссовки adidas Yeezys. Волосы Кардашьян оставила распущенным и сделала макияж в тон образу.

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    Ким Кардашьян продемонстрировала невероятно тонкую талию в облегающем топе
    Ким Кардашьян продемонстрировала невероятно тонкую талию в облегающем топе
    Ким Кардашьян продемонстрировала невероятно тонкую талию в облегающем топе

    Помимо семьи и косметического бизнеса теледива еще и общественный деятель. Она увлеклась юриспруденцией. и активно выступает за права людей, вышедших из тюрьмы. Недавно Ким выступила с речью в Белом доме, впечатлив Дональда Трампа и его дочь Иванку.

    Джерело: graziamagazine.ru

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