Фестиваль воздушных шаров в Сходнице: впечатляющие фото



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zaxid.net

В Сходнице на Львовщине состоялся традиционный фестиваль воздушных шаров

В течение трех дней 15-17 июня во время восхода и захода солнца в небо поднимались около десяти воздушных шаров. Первый такой фестиваль для популяризации воздухоплавания в Сходнице провели еще в 2011 году.

Шары стартовали со стадиона в Сходнице и поднимали на высоту в 1 км. Во время двухчасового полета участники фестиваля преодолевали на шарах 20-40 км, приземляясь в другом месте.

Воздушные течения постоянно гуляют этим небом, над горными вершинами и быстрыми реками, и это единственное место в Украине, где шары летают в горах в любое время года.

Уже есть такая традиция, что наилучшие команды пилотов с Украины и стран Европы, съезжаются на этот фестиваль. Если погода позволяет, то в полет с собой можно брать и детей, но с теплой, удобной одеждой и обувью, потому что погода непредсказуема. Сбор участников в 6 утра. Обычно полеты планируют на восходе и закате солнца, пилот воздушного шара разбирается с ветрами и полет начинается.

С высоты птичьего полета, открывается живописная природа наших Карпат. После приземления, даются координаты, и машина подбирает группы и подвозит их на местный стадион в центре Сходницы.

Очень интересно стоять внизу и наблюдать за тем, как в небе одновременно парят десятки разноцветных воздушных шаров, просто перехватывает дыхание от увиденного.

Джерело: zaxid.net