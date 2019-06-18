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    Фестиваль воздушных шаров в Сходнице: впечатляющие фото

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    Фестиваль воздушных шаров в Сходнице: впечатляющие фото
    zaxid.net

    В Сходнице на Львовщине состоялся традиционный фестиваль воздушных шаров

    В течение трех дней 15-17 июня во время восхода и захода солнца в небо поднимались около десяти воздушных шаров. Первый такой фестиваль для популяризации воздухоплавания в Сходнице провели еще в 2011 году.

    Шары стартовали со стадиона в Сходнице и поднимали на высоту в 1 км. Во время двухчасового полета участники фестиваля преодолевали на шарах 20-40 км, приземляясь в другом месте.

    Воздушные течения постоянно гуляют этим небом, над горными вершинами и быстрыми реками, и это единственное место в Украине, где шары летают в горах в любое время года. 

    Уже есть такая традиция, что наилучшие команды пилотов с Украины и стран Европы, съезжаются на этот фестиваль. Если погода позволяет, то в полет с собой можно брать и детей, но с теплой, удобной одеждой и обувью, потому что погода непредсказуема. Сбор участников в 6 утра. Обычно полеты планируют на восходе и закате солнца, пилот воздушного шара разбирается с ветрами и полет начинается. 

    С высоты птичьего полета, открывается живописная природа наших Карпат. После приземления, даются координаты, и машина подбирает группы и подвозит их на местный стадион в центре Сходницы. 

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    zaxid.net
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    zaxid.net
    zaxid.net
    zaxid.net
    zaxid.net
    zaxid.net

    Очень интересно стоять внизу и наблюдать за тем, как в небе одновременно парят десятки разноцветных воздушных шаров, просто перехватывает дыхание от увиденного.

    Джерело: zaxid.net

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