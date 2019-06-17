Dolce & Gabbana: самые красивые кадры новой кампании



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vogue.ua

Доменико Дольче и Стефано Габбана по традиции используют в качестве декораций реальные места Италии и позволяют местным жителям попадать в кадр

Доменико Дольче и Стефано Габбана продолжают использовать улицы итальянских городов для съемок своих рекламных кампаний. В новом сезоне в идеальные декорации они превратили миланские площади и мостовые.

Модели в женственных платьях ladylike, украшенные бантами и выразительными цветочными узорами, в роскошных брючных костюмах из парчи и чувственных черных двойках в духе сицилийских вдов, органично смотрелись на фоне знаменитого Дуомо и магазинов в галерее Виктора Эммануила II.

Кадры из новой кампании Dolce & Gabbana — настоящее произведение искусства. Смотрите на них — и почувствуйте ощущение, как будто вы стали свидетелем сумасшедшего карнавала на улицах Милана.

Девушки в красивых платьях красного цвета едва загораживают собой Арлекина, толпы итальянцев наблюдают, как невеста с букетом проходит по Piazza del Duomo, женщины в черном смотрят прямо в объектив — а за их спиной цирковой силач демонстрирует груду мышц.

Квинтэссенцией этой миланской истории стала фотография с невестой, ведь итальянские свадьбы та еще легенда.

За фотографии отвечал дуэт Morelli Brothers — они не в первый раз работают для Dolce & Gabbana. Например, в их портфолио — рекламные кампании с Эмилией Кларк и Китом Харрингтоном.

Джерело: vogue.ua