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    Фото

    Dolce & Gabbana: самые красивые кадры новой кампании

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    Dolce & Gabbana: самые красивые кадры новой кампании
    vogue.ua

    Доменико Дольче и Стефано Габбана по традиции используют в качестве декораций реальные места Италии и позволяют местным жителям попадать в кадр

    Доменико Дольче и Стефано Габбана продолжают использовать улицы итальянских городов для съемок своих рекламных кампаний. В новом сезоне в идеальные декорации они превратили миланские площади и мостовые. 

    Модели в женственных платьях ladylike, украшенные бантами и выразительными цветочными узорами, в роскошных брючных костюмах из парчи и чувственных черных двойках в духе сицилийских вдов, органично смотрелись на фоне знаменитого Дуомо и магазинов в галерее Виктора Эммануила II. 

    Кадры из новой кампании Dolce & Gabbana — настоящее произведение искусства. Смотрите на них — и почувствуйте ощущение, как будто вы стали свидетелем сумасшедшего карнавала на улицах Милана.

    Девушки в красивых платьях красного цвета едва загораживают собой Арлекина, толпы итальянцев наблюдают, как невеста с букетом проходит по Piazza del Duomo, женщины в черном смотрят прямо в объектив — а за их спиной цирковой силач демонстрирует груду мышц.

    Квинтэссенцией этой миланской истории стала фотография с невестой, ведь итальянские свадьбы та еще легенда.

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    За фотографии отвечал дуэт Morelli Brothers — они не в первый раз работают для Dolce & Gabbana. Например, в их портфолио — рекламные кампании с Эмилией Кларк и Китом Харрингтоном.

    Джерело: vogue.ua

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