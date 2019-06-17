Опубликованы комиксы, которые привлекают внимание к проблеме брошенных животных



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boredpanda.com

Многим из нас лето приносит радость, прекрасные моменты и, конечно же, долгожданный отпуск. Тем не менее, это не относится к большинству домашних животных во Франции, так как для некоторых из них лето означает вылет из их комфортных домов на улицу

Каждый год во Франции в течение лета около 100 тысяч домашних животных внезапно становятся нежеланными и покинутыми. Давайте признаем, что это количество довольно ужасно, учитывая, что это только за летний период!

В основном животные оказываются без семьи потому, что люди не могут найти для них питомник, няню или взять их с собой — они чаще делают свой выбор в пользу отпуска, но никак не животного.

В большинстве своем это происходит потому, что мы живем в обществе потребителей, и домашнее животное часто рассматривается как импульсивная покупка. Люди просто покупают домашнее животное для своих детей в качестве рождественского подарка, а когда они становятся обузой при планировании отпуска, их без лишних колебаний бросают.

Просто людям часто свойственно забывать, что питомец — это не игрушка, а живое и любящее существо!

Огромное количество различных проектов, направленных на повышение осведомленности граждан, было запущено, чтобы открыть нам глаза на эту ужасную несправедливость, однако один проект из них особенно выделяется. Его название «Летние приключения» и он представляет собой любительскую работу художника Николаса Амиарда.

Идея же данного проекта состоит в том, чтобы отобразить эту неприятную ситуацию и привлечь внимание людей к проблеме брошенных животных. Серия картинок состоит из персонажей классических комиксов из нашего детства: от Скуби-Ду до Симпсонов, Тинтина, Астерикса и Покемона.





Все они демонстрируют то, как будут себя чувствовать герои из нашего детства, если хозяева их бросят, а сами отправятся в отпуск без них. В конце концов, кто еще как не наши детские комиксы, так может тронуть наши сердца?

Джерело: boredpanda.com