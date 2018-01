Украинская модель снялась в рекламе Diesel

Съемки видеоролика итальянского бреда проходили в Украине

Итальянская дизайнерская компания Diesel представила второе видео из рекламной серии под лозунгом Go with the flaw («Следуй за своими недостатками»), в котором снялась 22-летняя украинская модель – Валерия Караман. В новой рекламной компании можно увидеть истории молодых людей, которые не стесняются своих недостатков, а наоборот