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    Украинская модель снялась в рекламе Diesel

    Съемки видеоролика итальянского бреда проходили в Украине
    Итальянская дизайнерская компания Diesel представила второе видео из рекламной серии под лозунгом Go with the flaw («Следуй за своими недостатками»), в котором снялась 22-летняя украинская модель – Валерия Караман. В новой рекламной компании можно увидеть истории молодых людей, которые не стесняются своих недостатков, а наоборот
    • Вчора, 21:35
    • Розсилка

    Съемки видеоролика итальянского бреда проходили в Украине

    Итальянская дизайнерская компания Diesel представила второе видео из рекламной серии под лозунгом Go with the flaw («Следуй за своими недостатками»), в котором снялась 22-летняя украинская модель – Валерия Караман.

    В новой рекламной компании можно увидеть истории молодых людей, которые не стесняются своих недостатков, а наоборот – подчеркивают их и выставляют на показ.

    Как оказалось, видео частично снимали в Украине. В частности, в рекламе мелькает недостроенный мост на Подоле и украинские супермаркеты, в котором модели покупают украинские продукты.

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