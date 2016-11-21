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    Босоножки и меховое пальто: Дженнифер Лопес ошарашила поклонников странным луком

    Знаменитость оделась не по погоде
    Днем в Лос-Анджелесе температура поднимается выше +20 °C, однако это не останавливает знаменитостей носить меховые изделия. Так, на днях папарацци сфотографировали Дженнифер Лопес во время свидания с Алексом Родригесом. В белоснежном образе певица направилась в итальянский ресторан Giorgio Baldi. Для
    • Вчора, 23:26
    • Розсилка

    Знаменитость оделась не по погоде

    Днем в Лос-Анджелесе температура поднимается выше +20 °C, однако это не останавливает знаменитостей носить меховые изделия. Так, на днях папарацци сфотографировали Дженнифер Лопес во время свидания с Алексом Родригесом. В белоснежном образе певица направилась в итальянский ресторан Giorgio Baldi.

    Для романтического ужина Джей Ло выбрала босоножки и длинное пальто с отделкой из натурального меха. Певицу не смутило, что открытая обувь плохо сочетается с верхней одеждой.  Впрочем, ее можно понять, ведь когда покупаешь что-то новое, хочется надеть это как можно скорее.
     
    Напомним, что на прошлой неделе фолловеры Дженнифер Лопес были возмущены стоимостью носков певицы 

    Джерело: graziamagazine.ru

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