  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Фотограф снял неземные пейзажи из пустынь

    • Розсилка
    <span>Фотограф Дэвид Флэпп&nbsp;</span> - Фотограф снял неземные пейзажи из пустынь
    Фотограф Дэвид Флэпп 

    Фотограф Дэвид Флэпп проехал по пустыням и каньонам,чтобы снять их невероятные виды

    Американский фотограф Дэвид Флэпп проехал по пустыням и каньонам, расположенным на юго-западе США, и запечатлел невероятные виды. Каменистые долины и белые пески в серии работ известного фотографа напоминают скорее инопланетные пейзажи, чем привычные бесконечные пески.

    Ему удалось зафиксировать русло небольшой речки, когда-то протекавшей в национальном парке Долина огня, штат Невада, млечный путь над каменистыми землями пустыни Уайт Покет в Аризоне, белоснежные песчаные дюны, которыми славится национальный памятник парк Белых песков в Аламогордо, Нью-Мексико и небо со дна каньона Лоуэр Антилоп в одной из пустынь Аризоны.

    Дэвид встречал рассвет над каньоном в пустыне рядом с городом Канаб, штат Юта и над склоном Койотт Бютт. Его называют в числе главных природных достопримечательностей штата Колорадо — ее оранжево-красные склоны начали формироваться около 200 млн лет назад.

    Также проводил ночь в долине Уайт Покет в Аризоне — одном из самых живописных мест в штате, которое при этом посещают намного меньше людей, чем достопримечательности севера Аризоны, расположенные по соседству.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Фотограф снял неземные пейзажи из пустынь
    Фотограф снял неземные пейзажи из пустынь
    Фотограф снял неземные пейзажи из пустынь
    Фотограф снял неземные пейзажи из пустынь
    Фотограф снял неземные пейзажи из пустынь
    Фотограф снял неземные пейзажи из пустынь
    Фотограф снял неземные пейзажи из пустынь
    Фотограф снял неземные пейзажи из пустынь
    Фотограф снял неземные пейзажи из пустынь
    Фотограф снял неземные пейзажи из пустынь

    Вообще-то экосистема Уайт Покет довольно хрупкая и большое количество туристов может ей навредить. Но пока желающих не так много и никакого контроля за ними не ведется.

    Джерело: oko-planet.su

    Читайте також
    фотограф космос фотография парк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ