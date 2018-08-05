Фотограф снял неземные пейзажи из пустынь



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Фотограф Дэвид Флэпп

Фотограф Дэвид Флэпп проехал по пустыням и каньонам,чтобы снять их невероятные виды

Американский фотограф Дэвид Флэпп проехал по пустыням и каньонам, расположенным на юго-западе США, и запечатлел невероятные виды. Каменистые долины и белые пески в серии работ известного фотографа напоминают скорее инопланетные пейзажи, чем привычные бесконечные пески.

Ему удалось зафиксировать русло небольшой речки, когда-то протекавшей в национальном парке Долина огня, штат Невада, млечный путь над каменистыми землями пустыни Уайт Покет в Аризоне, белоснежные песчаные дюны, которыми славится национальный памятник парк Белых песков в Аламогордо, Нью-Мексико и небо со дна каньона Лоуэр Антилоп в одной из пустынь Аризоны.

Дэвид встречал рассвет над каньоном в пустыне рядом с городом Канаб, штат Юта и над склоном Койотт Бютт. Его называют в числе главных природных достопримечательностей штата Колорадо — ее оранжево-красные склоны начали формироваться около 200 млн лет назад.

Также проводил ночь в долине Уайт Покет в Аризоне — одном из самых живописных мест в штате, которое при этом посещают намного меньше людей, чем достопримечательности севера Аризоны, расположенные по соседству.

Вообще-то экосистема Уайт Покет довольно хрупкая и большое количество туристов может ей навредить. Но пока желающих не так много и никакого контроля за ними не ведется.

Джерело: oko-planet.su