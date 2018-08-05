Визажист превращает свои губы в завораживающие произведения искусства



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Большая волна в Канагаве» Кацусики Хокусая

Андреа не просто красит губы, она создает уникальные узоры на самые неожиданные темы

Канадская визажистка Андреа Рид относится к тем мастерам, кто воспринимает визаж как искусство. Девушка превращает свои губы в миниатюрные шедевры, и делает это невероятно мастерски.

В профиле девушки в Instagram, на который подписано более 350 тыс. человек, опубликовано примерно 900 работ девушки с макияжем и все они просто ошеломительные.

Андреа не знает пределов креативности и с готовностью воплощает все свои самобытные задумки. Визажист часто переносит на губы картины великих художников в своей интерпретации и изображает на этой выразительной части лица зверей и растения.

Зелёные листья, снежная вьюга, медовые соты — всt это оживает на губах Андреа и производит удивительное впечатление. Для этого ей всего лишь нужны кисти, блестки, помады и блески.

Недавней работой Андреа, которую высоко оценили ее подписчики, стала перерисовка выдающейся картины Густава Климта «Поцелуй». Картина была написана австрийским художником в 1907-1908 годах. Знаменитое полотно часто воспроизводится в современном искусстве, но перенести произведение искусства на губы действительно необычно.

Чем еще выделяется профиль жительницы города Виктория в Канаде, так это тем, что девушка вовсе не пренебрегает описаниями фото. Андреа рассказывает под своими публикациями, с помощью какой косметики она создавала тот, или иной макияж.

Фолловеры визажиста делятся в комментариях, что информация, которую девушка оставляет под работами помогла многим найти для себя фаворита среди косметических продуктов.

Джерело: joinfo.ua