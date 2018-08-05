Художница показала, какие снимки не стоит постить в в Instagram



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Insta Repeat

Художница с Аляски создала фотопроект, который показывает, какие снимки не стоит постить в Instagram людям, претендующим на оригинальность

Девушка собрала в одном аккаунте самые повторяющиеся в лентах пользователей всего мира фото. И доказала, что легко сделать хороший снимок, но при этом остаться бездарным плагиатором.

Сама художница в социальных сетях и при общении с журналистами предпочитает оставаться анонимной. Еt интернет-проект носит название Insta Repeat и направлен на то, чтобы собрать в общую базу сотни абсолютно одинаковых и типичных снимков из социальных сетей от совершенно разных пользователей.

«Я живу на Аляске и в Instagram постоянно вижу снимки «путешественников» и «авантюристов» из мест, находящихся возле меня. Не знаю, сколько еще раз красные домики с перевала Хэтчер могут появиться в соцсетях, прежде чем люди от них заскучают. В целом, это и мотивировало меня на Insta Repeat».

На этом этапе девушка еще не была уверена в необходимости фотопроекта, но снимки из каноэ, которые вы тоже видели сотни раз убедили ее окончательно.

«Каждый раз, когда я видела фотографии этих каноэ, они напоминали мне о моей идее. Но, если говорить на чистоту, я тоже так фотографировалась. Все мы совершали поступки, которыми не гордимся».

По мнению художницы, ее работа становится успешной из-за человеческого восприятия, ведь не каждый фотограф отдаёт себе отчёт в том, что сделал тот или иной снимок просто потому, что уже видел его несколько раз.

При этом автор не преследует цели уязвить фотографов и моделей, а лишь указывает на проблемы в подходе к наполнению профилей.

Конечно, у проекта нашлись критики, но девушка объясняет, что ее главная цель, как художника, создавать неповторимые снимки. И для этого приходится знать противника в лицо.

Джерело: boredpanda.com