  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Опубликованы жестокие, но честные иллюстрации в современной жизни

    • Розсилка
    Стефан Шмитц - Опубликованы жестокие, но честные иллюстрации в современной жизни
    Стефан Шмитц

    Стефан Шмитц - концептуальный иллюстратор из Цюриха

    Художники по всему миру обсуждают глобальные темы при помощи своих работ, заставляя тех, кто смотрит на их иллюстрации задуматься и посмотреть  смотреть на проблемы с разных сторон.

    Концептуальный иллюстратор из Цюриха, Швейцария Стефан Шмитц использует цвет, форму, оптические иллюзии, а иногда даже визуальные каламбуры, чтобы рассказать сложные истории в своих рисунках. 

    Стефан может рассказать целую историю в одной иллюстрации используя карикатурные образы. Большинство его изображений имеют сюрреалистическое восприятие, показывая, что может скрываться за реальностью.

    Его работы были признаны обществом иллюстраторов Нью-Йорка.В 2015 году он попал в топ-25 иллюстраторов, а недавно признан как один из 200 лучших иллюстраторов мира 2016/17.

    Автор попытался изобразить современный мир со своей точки зрения. Чтобы понять, что именно хотел донести до нас художник, и, какие социальные проблемы он затронул своим творчеством, советуем вам внимательно присмотреться к каждой иллюстрации.

    Эти работы поражают своей глубиной и символизмом, а также показывают истинное лицо нашего мира.  В привычных и знакомых нам ситуациях, в простых сюжетах он раскрывает настоящее лицо мира, в котором мы живем. 

     

    Джерело: boredpanda.com

    Читайте також
    фотография искусство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ