Опубликованы жестокие, но честные иллюстрации в современной жизни



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Стефан Шмитц

Стефан Шмитц - концептуальный иллюстратор из Цюриха

Художники по всему миру обсуждают глобальные темы при помощи своих работ, заставляя тех, кто смотрит на их иллюстрации задуматься и посмотреть смотреть на проблемы с разных сторон.

Концептуальный иллюстратор из Цюриха, Швейцария Стефан Шмитц использует цвет, форму, оптические иллюзии, а иногда даже визуальные каламбуры, чтобы рассказать сложные истории в своих рисунках.

Стефан может рассказать целую историю в одной иллюстрации используя карикатурные образы. Большинство его изображений имеют сюрреалистическое восприятие, показывая, что может скрываться за реальностью.

Его работы были признаны обществом иллюстраторов Нью-Йорка.В 2015 году он попал в топ-25 иллюстраторов, а недавно признан как один из 200 лучших иллюстраторов мира 2016/17.

Автор попытался изобразить современный мир со своей точки зрения. Чтобы понять, что именно хотел донести до нас художник, и, какие социальные проблемы он затронул своим творчеством, советуем вам внимательно присмотреться к каждой иллюстрации.

Эти работы поражают своей глубиной и символизмом, а также показывают истинное лицо нашего мира. В привычных и знакомых нам ситуациях, в простых сюжетах он раскрывает настоящее лицо мира, в котором мы живем.

Джерело: boredpanda.com