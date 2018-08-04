Эмили Ратажковски примерила элегантный образ Джеки Кеннеди



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Эмили Ратаковски побивала уже в самых разнообразных образах в своих фотосессиях

На этот раз 27-летняя модель решила добавить в портфолио образ Жаклин Кеннеди. Съемка проходила на улицах Нью-Йорка. Автором фотосессии выступил 22-летний австралийский манекенщик Джордан Баррет.

Для этого Ратаковски сделала короткую пышную прическу и надела одежду эпохи 60-х. Верх ее пальто по стилистике такой же как и печально известный розовый жакет Джеки.

Именно в этом костюме Жаклин Кеннеди постает в памяти всего мира.

Бренд Шанель был одним из фаворитов жены Джона Ф. Кеннеди, но кто мог предсказать, что его костюм, который она носила по крайней мере шесть раз раньше, будет на ней в тот день, когда ее муж был убит.

Известно, что первая леди отказалась снять кровавый костюм в больнице Паркаленда в Далласе, заявив помощникам президента: «Нет, я собираюсь оставить эту одежду. Я хочу, чтобы они увидели, что они сделали с Джеком».

Вторым образом для съемок стало обтягивающее серое мини-платье на тонких бретелях. Наряд был дополнен закрытыми черными туфлями с ремешком вокруг лодыжки. Такой сексуальный фасон для Эмили более привычен.

Флиртуя с камерой, она непринужденно прошлась по улице. Заметной деталью образа стало и массивное помолвочное кольцо, которое Ратажковски впервые показала публике не так давно, спустя несколько месяцев после свадьбы.

Джерело: 24tv.ua