Молодой британец 11-лет не носит современную одежду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

boredpanda.com

Англичанин 25-летний Зак Мак Мак Леод Пинсент из Брайтона более 11 лет не носит современной одежды

Подростком он увлекся историей модного костюма и решил больше не надевать джинсов или футболок.

Мужчина много лет носил нормальную одежду, но ненавидел каждую секунду, поэтому занялся пошивом одежды и начал делать исторические костюмы для себя.

С тех пор куда бы ни шел, одевается в собственноручно сшитый и подобранный образ.

Уверенность в своих убеждениях позволила Заку превратить хобби в полноценную работу. Он создает на заказ модные костюмы периода с 1660 лет 1920-е для мужчин и женщин. Преимущественно георгиантской эпохи.

Конечно, зачем носить нормальную одежду, когда вы можете выглядеть как принц Диснея каждый день, особенно если это заставляет вас чувствовать себя хорошо и может легко превратиться в успешный бизнес?

Несмотря на то, что многим это может показаться странным, он твердо верит в свой выбор моды и, похоже, его вообще не беспокоят люди, которые комментируют. В конце концов, единственное, что действительно имеет значение, это то, что он сам чувствует себя прекрасно с тем, что носит.

Обладая такой уверенностью, он не оглядывается назад и определенно не планирует возвращаться к своим старым модным привычкам в ближайшее время.

Джерело: boredpanda.com