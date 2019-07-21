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    Молодой британец 11-лет не носит современную одежду

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    Молодой британец 11-лет не носит современную одежду
    boredpanda.com

    Англичанин 25-летний Зак Мак Мак Леод Пинсент из Брайтона более 11 лет не носит современной одежды

    Подростком он увлекся историей модного костюма и решил больше не надевать джинсов или футболок.

    Мужчина много лет носил нормальную одежду, но ненавидел каждую секунду, поэтому занялся пошивом одежды и начал делать исторические костюмы для себя.

    С тех пор куда бы ни шел, одевается в собственноручно сшитый и подобранный образ.

    Уверенность в своих убеждениях позволила Заку превратить хобби в полноценную работу. Он создает на заказ модные костюмы периода с 1660 лет 1920-е для мужчин и женщин. Преимущественно георгиантской эпохи.

    Конечно, зачем носить нормальную одежду, когда вы можете выглядеть как принц Диснея каждый день, особенно если это заставляет вас чувствовать себя хорошо и может легко превратиться в успешный бизнес?

    Несмотря на то, что многим это может показаться странным, он твердо верит в свой выбор моды и, похоже, его вообще не беспокоят люди, которые комментируют. В конце концов, единственное, что действительно имеет значение, это то, что он сам чувствует себя прекрасно с тем, что носит.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Обладая такой уверенностью, он не оглядывается назад и определенно не планирует возвращаться к своим старым модным привычкам в ближайшее время.

    Джерело: boredpanda.com

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