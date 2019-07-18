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    Фото

    Кайли Дженнер опубликовала серию пикантных фото в бикини

    • Розсилка
    Кайли Дженнер опубликовала серию пикантных фото в бикини
    instagram.com/kyliejenner

    21-летняя звезда социальной сети Instagram до сих пор развлекается на островах Теркс и Кайкос вместе со своими подругами и дочерью

    Оттуда она уже не впервые публикует горячие фото, которые будоражат сеть.

    Самая молодая миллиардерша по версии Forbes путешествует на роскошной яхте, чтобы вместе с близкими отметить запуск ее новой линейки средств по уходу за телом Kylie Skin. Несколько лучших подруг, дочь Сторми и все блага цивилизации – вот, о чем, похоже, мечтала девушка последние несколько месяцев.

    На новых фотографиях, которыми Кайли поделилась в своем Instagram, она демонстрирует аппетитные женские формы, которые смело можно отнести к plus-size. Пышная грудь и ягодицы, а также узкая талия прекрасно смотрятся в одном из ее купальников.

    Черное раздельное бикини на завязках едва скрыло грудь и интимные места звезды, впрочем, это ее совсем не смущало, так что Instagram-блог Кайли изобилует пятью снимками из короткого фотосета.

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    instagram.com/kyliejenner
    instagram.com/kyliejenner
    instagram.com/kyliejenner
    instagram.com/kyliejenner
    instagram.com/kyliejenner

    Свой пляжный образ она дополнила винтажными серьгами в золотистой оправе и с черным камнем, а кожа лица была покрыта нежным макияжем от Kylie Cosmetics.

    Джерело: 24tv.ua

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