Знаменитый теннисист решил познакомиться с родиной своей любимой
Известный французский теннисист Гаэль Монфис посетил Киев, о чем сообщил на своей странице в Instagram, выложив фото из центра украинской столицы
Пользователи в комментариях приветливо комментируют фотографии Монфиса на Майдане Независимости и у Михайловского собора: «Добро пожаловать в Украину!», «Ласкаво просимо, Гаельчику!», «Ты уже пробовал борщ?». Также поклонников Гаэля и Элины интересует сакраментальный вопрос: «Когда свадьба?».
instagram.com/iamgaelmonfils
19-я ракетка мира Монфис уже около полугода встречается с Элиной Свитолиной. Это первый визит Гаэля на родину своей возлюбленной.
instagram.com/iamgaelmonfils
Позже, Элина Свитолина и ее парень выложили фото в своем Instagram с прогулки в центре Киева на фоне Майдана Независимости.
В совместном аккаунте пары в Instagram снимок подписан через украинскую транслитерацию: «Pryvit from Kyiv».
instagram.com/g.e.m.s.life
«Шикарный вид», «Люблю вас, ребята», «Вы крутые!» - поклонники пишут восторженные комментарии под фото.
Напомним, на завершившемся турнире Большого Шлема - Wimbledon-2019 - впервые в своей карьере Свитолина вышла в полуфинал, после чего поднялась на седьмую позицию рейтинга WTA.
Джерело: obozrevatel.com