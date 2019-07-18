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    Знаменитый теннисист решил познакомиться с родиной своей любимой

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    Знаменитый теннисист решил познакомиться с родиной своей любимой
    instagram.com/g.e.m.s.life

    Известный французский теннисист Гаэль Монфис посетил Киев, о чем сообщил на своей странице в Instagram, выложив фото из центра украинской столицы

    Пользователи в комментариях приветливо комментируют фотографии Монфиса на Майдане Независимости и у Михайловского собора: «Добро пожаловать в Украину!», «Ласкаво просимо, Гаельчику!», «Ты уже пробовал борщ?». Также поклонников Гаэля и Элины интересует сакраментальный вопрос: «Когда свадьба?».

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    instagram.com/iamgaelmonfils

    19-я ракетка мира Монфис уже около полугода встречается с Элиной Свитолиной. Это первый визит Гаэля на родину своей возлюбленной.

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    instagram.com/iamgaelmonfils

    Позже, Элина Свитолина и ее парень выложили фото в своем Instagram с прогулки в центре Киева на фоне Майдана Независимости.

    В совместном аккаунте пары в Instagram снимок подписан через украинскую транслитерацию: «Pryvit from Kyiv».

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    instagram.com/g.e.m.s.life

    «Шикарный вид», «Люблю вас, ребята», «Вы крутые!» - поклонники пишут восторженные комментарии под фото.

    Напомним, на завершившемся турнире Большого Шлема - Wimbledon-2019 - впервые в своей карьере Свитолина вышла в полуфинал, после чего поднялась на седьмую позицию рейтинга WTA.

    Джерело: obozrevatel.com

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