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    Фото

    Дорофеева в мини вызвала ажиотаж: яркое фото звезды

    • Розсилка
    Дорофеева в мини вызвала ажиотаж: яркое фото звезды
    instagram.com/nadyadorofeeva

    Популярная украинская певица, участница дуэта «Время и Стекло» Надя Дорофеева взбудоражила поклонников соблазнительным образом

    Она опубликовала на своей странице в Instagram фото в рамках рекламной кампании, на котором позирует в экстремальном мини, подчеркивающем стройную фигуру.

    «Джедай на страже вселенной», – подписала Дорофеева под ярким кадром, на котором держит длинную лампу, будто это меч из легендарной саги «Звездные войны».

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    instagram.com/nadyadorofeeva

    Поклонникам очень понравился образ Дорофеевой. В комментариях моментально подхватили фантастическую тему и начали придумывать псевдоним артистке. 

    Но практически все сошлись во мнении, что выглядит она превосходно.

    Джерело: obozrevatel.com

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