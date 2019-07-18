Дорофеева в мини вызвала ажиотаж: яркое фото звезды



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instagram.com/nadyadorofeeva

Популярная украинская певица, участница дуэта «Время и Стекло» Надя Дорофеева взбудоражила поклонников соблазнительным образом

Она опубликовала на своей странице в Instagram фото в рамках рекламной кампании, на котором позирует в экстремальном мини, подчеркивающем стройную фигуру.

«Джедай на страже вселенной», – подписала Дорофеева под ярким кадром, на котором держит длинную лампу, будто это меч из легендарной саги «Звездные войны».

instagram.com/nadyadorofeeva

Поклонникам очень понравился образ Дорофеевой. В комментариях моментально подхватили фантастическую тему и начали придумывать псевдоним артистке.

Но практически все сошлись во мнении, что выглядит она превосходно.

Джерело: obozrevatel.com