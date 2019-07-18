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    Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» показала соблазнительную фигуру в купальнике

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    Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» показала соблазнительную фигуру в купальнике
    instagram.com/evalongoria

    44-летняя актриса, звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория только год назад впервые стала мамой, а сейчас поражает армию поклонников своей соблазнительной фигурой – результатом работы над собой в спортзале и правильного питания

    Интересно то, что звезда часто совмещала работу и материнство, даже проводила время с сыном Санте на съемочных площадках.

    Новый снимок Лонгория опубликовала на своей странице в Instagram. Своими смелыми фото Ева вдохновляет поклонников, в частности женщин, что можно родить ребенка после 40 лет, а потом вернуть потрясающую фигуру.

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    instagram.com/evalongoria

    Звезда показала короткое видео и фотографии, на которых она позирует на борту яхты во время отдыха на острове Капри.

    Для морской прогулки Лонгория надела белоснежный купальник, который отлично подчеркнул загар актрисы.

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    instagram.com/evalongoria


    Фотография быстро стала популярной в сети, а тысячи поклонников в восторге от того, как роскошно выглядит фигура молодой мамы.

    Дополнили образ Евы соломенная шляпа и солнцезащитные очки. «Режим отдыха», – сообщила звезда в подписи к ролику, на котором она энергично станцевала.

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    instagram.com/evalongoria

    После рождения ребенка Лонгорию часто критиковали недруги за то, что актриса долгое время не могла похудеть. Однако Ева таки сделала это и стала ярким примером для подражания.

    Джерело: 24tv.ua

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