Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» показала соблазнительную фигуру в купальнике



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/evalongoria

44-летняя актриса, звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория только год назад впервые стала мамой, а сейчас поражает армию поклонников своей соблазнительной фигурой – результатом работы над собой в спортзале и правильного питания

Интересно то, что звезда часто совмещала работу и материнство, даже проводила время с сыном Санте на съемочных площадках.

Новый снимок Лонгория опубликовала на своей странице в Instagram. Своими смелыми фото Ева вдохновляет поклонников, в частности женщин, что можно родить ребенка после 40 лет, а потом вернуть потрясающую фигуру.

instagram.com/evalongoria

Звезда показала короткое видео и фотографии, на которых она позирует на борту яхты во время отдыха на острове Капри.

Для морской прогулки Лонгория надела белоснежный купальник, который отлично подчеркнул загар актрисы.

instagram.com/evalongoria



Фотография быстро стала популярной в сети, а тысячи поклонников в восторге от того, как роскошно выглядит фигура молодой мамы.

Дополнили образ Евы соломенная шляпа и солнцезащитные очки. «Режим отдыха», – сообщила звезда в подписи к ролику, на котором она энергично станцевала.

instagram.com/evalongoria

После рождения ребенка Лонгорию часто критиковали недруги за то, что актриса долгое время не могла похудеть. Однако Ева таки сделала это и стала ярким примером для подражания.

Джерело: 24tv.ua