Ратаковски похвасталась обнаженными формами на фото с любимым



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/emrata

Американская супермодель, звезда обнаженных фотосессий Эмили Ратаковски, завела сеть новой пикантной фотосессией

28-летняя красавица устроила фотосессию у себя дома. Позирует девушка в укороченном свитшоте ярко-красного оттенка, который едва прикрывает ее роскошную грудь, и бикини в крупный горошек.

instagram.com/emrata

Такой наряд выгодно подчеркнул загорелое после отпуска тело пылкой красотки. Дополняют образ крупная подвеска на груди, растрепанные волосы и легкий чувственный макияж.

instagram.com/emrata

В этот раз Эмили не просто опубликовала фото, а разыграла целое представление. В кадре она позирует с домашним питомцем – псом по кличке Коломбо. На первом снимке она стоит лицом к нему, а на втором – спиной.

Девушка распахнула окно, упершись руками в оконный проем, а пес в это время наблюдает за ней.

instagram.com/emrata

Чтобы сделать акцент на своих упругих ягодицах, Ратаковски написала: «На что смотришь, Коломбо?». И подытожила серию надписью «жара».

Разумеется, такой пост не могли оставить без внимания многочисленные поклонники девушки. Они засыпали ее лайками и комментариями.

В основном фолловеры завидуют Коломбо, которому посчастливилось наблюдать всю картину вживую.

Джерело: obozrevatel.com