Ратаковски похвасталась обнаженными формами на фото с любимым
Американская супермодель, звезда обнаженных фотосессий Эмили Ратаковски, завела сеть новой пикантной фотосессией
28-летняя красавица устроила фотосессию у себя дома. Позирует девушка в укороченном свитшоте ярко-красного оттенка, который едва прикрывает ее роскошную грудь, и бикини в крупный горошек.
instagram.com/emrata
Такой наряд выгодно подчеркнул загорелое после отпуска тело пылкой красотки. Дополняют образ крупная подвеска на груди, растрепанные волосы и легкий чувственный макияж.
instagram.com/emrata
В этот раз Эмили не просто опубликовала фото, а разыграла целое представление. В кадре она позирует с домашним питомцем – псом по кличке Коломбо. На первом снимке она стоит лицом к нему, а на втором – спиной.
Девушка распахнула окно, упершись руками в оконный проем, а пес в это время наблюдает за ней.
instagram.com/emrata
Чтобы сделать акцент на своих упругих ягодицах, Ратаковски написала: «На что смотришь, Коломбо?». И подытожила серию надписью «жара».
Разумеется, такой пост не могли оставить без внимания многочисленные поклонники девушки. Они засыпали ее лайками и комментариями.
В основном фолловеры завидуют Коломбо, которому посчастливилось наблюдать всю картину вживую.
Джерело: obozrevatel.com