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    Ратаковски похвасталась обнаженными формами на фото с любимым

    • Розсилка
    Ратаковски похвасталась обнаженными формами на фото с любимым
    instagram.com/emrata

    Американская супермодель, звезда обнаженных фотосессий Эмили Ратаковски, завела сеть новой пикантной фотосессией

    28-летняя красавица устроила фотосессию у себя дома. Позирует девушка в укороченном свитшоте ярко-красного оттенка, который едва прикрывает ее роскошную грудь, и бикини в крупный горошек.

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    instagram.com/emrata

    Такой наряд выгодно подчеркнул загорелое после отпуска тело пылкой красотки. Дополняют образ крупная подвеска на груди, растрепанные волосы и легкий чувственный макияж.

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    instagram.com/emrata

    В этот раз Эмили не просто опубликовала фото, а разыграла целое представление. В кадре она позирует с домашним питомцем – псом по кличке Коломбо. На первом снимке она стоит лицом к нему, а на втором – спиной.

    Девушка распахнула окно, упершись руками в оконный проем, а пес в это время наблюдает за ней.

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    instagram.com/emrata

    Чтобы сделать акцент на своих упругих ягодицах, Ратаковски написала: «На что смотришь, Коломбо?». И подытожила серию надписью «жара».

    Разумеется, такой пост не могли оставить без внимания многочисленные поклонники девушки. Они засыпали ее лайками и комментариями.

    В основном фолловеры завидуют Коломбо, которому посчастливилось наблюдать всю картину вживую.

    Джерело: obozrevatel.com

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