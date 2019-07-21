На какие камеры создавались шедевры современного фотоискусства? Опубликованы впечатляющие фото



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boredpanda.com

Говорят, что картинка стоит тысячи слов. Однако некоторые фотографии стоят не менее миллиона. Особенно когда речь идет об фотографиях, которые почти все узнают, и они навсегда вписываются в нашу общую историю

Хотя эти легендарные фотографии могут быть известны всем, далеко не все знают о фотографах суперзвезд, которые их сняли.

Еще меньше известно о камерах, которые они использовали для съемки истории в процессе создания.

Сейчас речь идет о камере Hasselblad 500, которая была на Луне и вернулась обратно на Землю, вместе с космонавтами миссии «Аполлон-15», в 1971 году.

Эта камера — не единственная, побывавшая на спутнике Земли, но единственная, вернувшаяся на Землю.

Остальные камеры космонавты оставляли на Луне, чтобы не тащить с собой лишний вес. Забирали лишь кассету с пленкой. К примеру, в 1969 году у Армстронга также была камера Hasselblad, но ее оставили на Луне.

А эту камеру по какой-то причине взяли с собой обратно, и теперь ее приобрел японец, основатель сети Yodobashi Camera, за 660 тысяч евро.

Камера Hasselblad 500 рассчитана на 70-миллиметровую пленку, устройство это оснащено объективом Biogon с фокусным расстоянием 60 миллиметров и относительным отверстием 1:3,5. Один из членов команды «Аполлона-15», космонавт Джеймс Ирвин (James Irwin), сделал при помощи этой камеры 299 снимков на Луне. Плюс еще 96 снимков было сделано в полете.

Сам аукцион стартовал с цены в 80 тысяч евро, и организаторы планировали достичь ценовой планки где-то в 200 тысяч евро. Ну, а вышло не так — на лот было много ставок, и победила указанная выше.

Джерело: boredpanda.com