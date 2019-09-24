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    Нардеп от «Слуги народа» оскандалилась из-за помощников

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    Нардеп от «Слуги народа» оскандалилась из-за помощников
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    Народный депутат от фракции «Слуга народа» Марина Никитина взяла помощниками на платной основе своего мужа и визажистку

    Зарплату у нардепа будут получать Александр Никитин и Виктория Гужва. Им будут платить около 17 тыс. гривень в месяц. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

    О своих помощниках Никитина написала в Facebook.

    «Александр Никитин организовывал все движение команды Зе! С января 2019 по всему 82 округу занимался защитой результатов президентских выборов в обоих турах как доверенное лицо Зеленского, затем как доверенное лицо ЧП «Слуга народа», он курировал волонтерское движение Зекоманды и продолжает эту деятельность. Именно за его знание округа и связи с активистами и общественностью он стал помощником нардепа. Но отнюдь не из-за родственные связи», – заверила она.

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    Ранее мужчина занимался предпринимательской деятельностью – ремонтом автомобилей в городе Гуляйполе.

    Вторая помощница называет себя в соцсетях визажистом, бровистом, бизнес-коучем, маркетологом. Имеет опыт в бьюти-сфере около 9 лет. Кроме того, занимается магазином косметики.

    «Мы познакомились в Пологах во время работы в избирательных комиссиях. Идейный человек, честный и неподкупный. Будет вести, как помощница, документооборот, работать с корреспонденцией и СМИ», – отметила Никитина.

    Никитина ответила на скандал, который быстро набрал оборотов в сети. Она призвала судить людей не по образованию и роду деятельности, а по делам.

    Нардеп также пообещала забрать у мужа зарплату или оставить ему минималку, которую будут отдавать на благотворительность.

    Джерело: obozrevatel.com

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