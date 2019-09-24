Яна Соломко развелась с мужем (фото)
Певица Яна Соломко теперь официально свободна
Слухи о разводе подтвердил уже бывший муж артистки Олег Солодухов. Он сделал заявление в соцсетях, в котором сообщил, что они с Яной уже год как расстались. Причиной развода мужчина назвал то, что чувствовал себя лишним в шоу-бизнесовой тусовке.
«Как я понимаю, «друзья» перестали быть тайной. Официально. Во избежание дальнейших вопросов и домыслов, спешу сообщить – мы с Яной уже год не живем вместе и официально в разводе. Яне желаю всего наилучшего во всех ее начинаниях. Но в этой шоу-бизнесовой движушке я был лишний. Искренне желаю ей быть счастливой. Всем мир!» – написал Олег на своей страничке в Facebook, намекая на роман Яны с артистом. Впрочем, уже спустя несколько часов мужчина удалил этот пост, опубликовав взамен другой.
«Институт семьи мертв. Можно винить масонов или радоваться свободе выбора... НО виноват во всем Instagram. Ваш партнер точно не такой идеальный как у других, а если он еще и кашляет, то точно не супермен и под списание на свалку. Иллюзия, что у всех идеальные семьи, богатства, путешествия и праздники, медленно, но уверенно создает чувство неудовлетворенности собственной жизнью», – написал Солодухов, добавив к тексту семейное фото с Яной и их дочкой.
Сама Яна развод не комментирует. На ее странице в соцсети она публикует фото с концертов и с маленькой дочкой Кирой. О муже Соломко не вспоминает. Хотя ранее она жаловалась на трудности в семье.
«Сложности могут быть в каждой семье, но самое важное, сможем ли мы с вами их пройти, или бросим все на полпути», — писала Яна.
Джерело: fakty.ua