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    Фото

    Яна Соломко развелась с мужем (фото)

    • Розсилка
    Яна Соломко развелась с мужем (фото)
    instagram.com/yana.solo

    Певица Яна Соломко теперь официально свободна

    Слухи о разводе подтвердил уже бывший муж артистки Олег Солодухов. Он сделал заявление в соцсетях, в котором сообщил, что они с Яной уже год как расстались. Причиной развода мужчина назвал то, что чувствовал себя лишним в шоу-бизнесовой тусовке.

    «Как я понимаю, «друзья» перестали быть тайной. Официально. Во избежание дальнейших вопросов и домыслов, спешу сообщить – мы с Яной уже год не живем вместе и официально в разводе. Яне желаю всего наилучшего во всех ее начинаниях. Но в этой шоу-бизнесовой движушке я был лишний. Искренне желаю ей быть счастливой. Всем мир!» – написал Олег на своей страничке в Facebook, намекая на роман Яны с артистом. Впрочем, уже спустя несколько часов мужчина удалил этот пост, опубликовав взамен другой.

    ____13.16.58
    instagram.com/yana.solo

    «Институт семьи мертв. Можно винить масонов или радоваться свободе выбора... НО виноват во всем Instagram. Ваш партнер точно не такой идеальный как у других, а если он еще и кашляет, то точно не супермен и под списание на свалку. Иллюзия, что у всех идеальные семьи, богатства, путешествия и праздники, медленно, но уверенно создает чувство неудовлетворенности собственной жизнью», – написал Солодухов, добавив к тексту семейное фото с Яной и их дочкой.

    Сама Яна развод не комментирует. На ее странице в соцсети она публикует фото с концертов и с маленькой дочкой Кирой. О муже Соломко не вспоминает. Хотя ранее она жаловалась на трудности в семье.

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    instagram.com/yana.solo
    instagram.com/yana.solo
    instagram.com/yana.solo
    instagram.com/yana.solo
    instagram.com/yana.solo
    instagram.com/yana.solo
    instagram.com/yana.solo
    instagram.com/yana.solo
    instagram.com/yana.solo
    instagram.com/yana.solo
    instagram.com/yana.solo
    instagram.com/yana.solo
    instagram.com/yana.solo
    instagram.com/yana.solo
    instagram.com/yana.solo
    instagram.com/yana.solo
    instagram.com/yana.solo
    instagram.com/yana.solo

    «Сложности могут быть в каждой семье, но самое важное, сможем ли мы с вами их пройти, или бросим все на полпути», — писала Яна.

    Джерело: fakty.ua

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