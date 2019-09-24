Яна Соломко развелась с мужем (фото)



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instagram.com/yana.solo

Певица Яна Соломко теперь официально свободна

Слухи о разводе подтвердил уже бывший муж артистки Олег Солодухов. Он сделал заявление в соцсетях, в котором сообщил, что они с Яной уже год как расстались. Причиной развода мужчина назвал то, что чувствовал себя лишним в шоу-бизнесовой тусовке.

«Как я понимаю, «друзья» перестали быть тайной. Официально. Во избежание дальнейших вопросов и домыслов, спешу сообщить – мы с Яной уже год не живем вместе и официально в разводе. Яне желаю всего наилучшего во всех ее начинаниях. Но в этой шоу-бизнесовой движушке я был лишний. Искренне желаю ей быть счастливой. Всем мир!» – написал Олег на своей страничке в Facebook, намекая на роман Яны с артистом. Впрочем, уже спустя несколько часов мужчина удалил этот пост, опубликовав взамен другой.

instagram.com/yana.solo

«Институт семьи мертв. Можно винить масонов или радоваться свободе выбора... НО виноват во всем Instagram. Ваш партнер точно не такой идеальный как у других, а если он еще и кашляет, то точно не супермен и под списание на свалку. Иллюзия, что у всех идеальные семьи, богатства, путешествия и праздники, медленно, но уверенно создает чувство неудовлетворенности собственной жизнью», – написал Солодухов, добавив к тексту семейное фото с Яной и их дочкой.

Сама Яна развод не комментирует. На ее странице в соцсети она публикует фото с концертов и с маленькой дочкой Кирой. О муже Соломко не вспоминает. Хотя ранее она жаловалась на трудности в семье.

«Сложности могут быть в каждой семье, но самое важное, сможем ли мы с вами их пройти, или бросим все на полпути», — писала Яна.

Джерело: fakty.ua