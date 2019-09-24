У депутата украли часы по цене квартиры



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Депутат лишился элитного аксесуара прямо в центре Киева

У депутата Киевсовета украли дорогостоящие часы марки Breguet. Жертвой карманника стал 35-летний Георгий Ясинский, который также является секретарем постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

Происшествие произошло в пятницу, 20 сентября, на Крещатике, неподалеку от здания мэрии.

Депутат от партии «Европейская солидарность» обратился к правоохранителям с заявлением, в котором указал, что злоумышленники украли у него Breguet Marine Automatic Chronograph в корпусе из 18-каратного розового золота и сбежали, затерявшись в толпе.

Стоит отметить, что стоимость элитного аксессуара составляет $31500. Примерно такую сумму нужно выложить за однокомнатную квартиру в Киеве.

Джерело: rbc.ua