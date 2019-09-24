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    Елена Зеленская во время визита в США: стильные фото первой леди

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    Елена Зеленская во время визита в США: стильные фото первой леди
    rbc.ua

    Владимир Зеленский начал многодневный визит в США и Елена Зеленская традиционно сопровождает его в поездке

    Президент Украины начал визит в США, чтобы принять участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. На официальной странице Офиса Президента Украины в Facebook появилось первое фото из аэропорта, на котором он предстал вместе со своей женой, держась за руки.

    «Владимир Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития. Глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с Президентом США Дональдом Трампом.Кроме того, в рамках визита Президент Украины встретится с лидерами украинской общины Соединенных Штатов Америки, а также с представителями американских деловых кругов», - сказано в сообщении.

    Елена Зеленская предстала на телетрапе в уже знакомом фанатам бежевом костюме, который состоял из большого пиджака и широких укороченных брюк.

    Сторонники первой леди Украины неоднократно замечали ее рациональность в наполнении собственного гардероба.

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    Однако свой обычный образ Елена Зеленская сумела дополнить яркой и трендовой деталью, а именно – шелковым платком. Стоит добавить, что таким аксессуаром часто довершала «лук» Иванка Трамп.

    А лицо первой леди Украины закрывали черные солнцезащитные очки.

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