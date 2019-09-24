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    Шоу-биз

    Таисия Повалий опубликовала серию фото из Киева

    • Розсилка
    Таисия Повалий опубликовала серию фото из Киева
    instagram.com/tpovaliyofficial

    Украинская певица Таисия Повалий, которая дает концерты в России, вернулась в Украину и опубликовала серию фото из Киева

    Таисия Повалий показала свежие снимки, сделанные в центре города в районе Национальной оперы, на странице в Instagram.

    Повалий позирует в черном платье с массивным украшением в виде подковы на груди и светлом плаще.

    Пользователи cети отреагировали на новые фото певицы. Юзеры выразили свое отношение к возвращению артистки в Украину.

    «И в России, и в Киеве Таисию уважают и все хорошо. Ни санкций тебе, ничего», «Прогулки по родным и знакомым местам всегда вдохновляют на прекрасное. В глазах у Таи пусть не будет грусти. Мы верим и надеемся, что все будет хорошо. Только стоит немножко подождать», «Красивым человек рождается, а не перекраивается. Вот бы все украинцы в Украину уехали», — писали фолловеры.

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    instagram.com/tpovaliyofficial
    instagram.com/tpovaliyofficial
    instagram.com/tpovaliyofficial
    instagram.com/tpovaliyofficial

    Напомним, Таисися Повалий последние пять лет развлекает россиян. Недавно она анонсировала свой первый за пять лет сольный концерт в Киеве. Но Роман Недзельский, директор дворца «Украина» заявил, что концерт Таисии Повалий, якобы запланированный на 10 декабря, не состоится.

    Джерело: inforesist.org

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