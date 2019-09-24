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    Россиянин отдаст 191 тысячу гривен за кота с тюремными наколками

    • Розсилка
    Россиянин отдаст 191 тысячу гривен за кота с тюремными наколками
    instagram.com/karafight_bes

    Животное прославилось в сети благодаря тюремным татуировкам

    Боксер из российского Урала Рустам Шафиев сообщил на своей странице в Instagram о пропаже кота-сфинкса по кличке Бес. 

    У питомца даже есть личная страница @karafight_bes, на которой хозяин публикует его фотографии. На аккаунт со сфинксом подписаны тысячи людей. За информацию о местонахождении Беса хозяин готов выплатить 500 тысяч рублей (191 тыс. грн).

    Спортсмен утверждает, что кот выпрыгнул из окна в поселке Первомайском, Челябинский тракт, 12 и исчез в высокой траве. Заручившись помощью приятелей, Шафиев обыскал местность, но так и не смог найти питомца.

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    instagram.com/karafight_bes
    instagram.com/karafight_bes
    instagram.com/karafight_bes
    instagram.com/karafight_bes
    instagram.com/karafight_bes
    instagram.com/karafight_bes
    instagram.com/karafight_bes
    instagram.com/karafight_bes
    instagram.com/karafight_bes
    instagram.com/karafight_bes
    instagram.com/karafight_bes
    instagram.com/karafight_bes
    instagram.com/karafight_bes
    instagram.com/karafight_bes

    Россиянин предполагает, что Беса могли украсть. «Поймите, постоянно скрывать не получится. Все равно информация всплывет, это дело времени», – заявил Шафиев.

    Джерело: segodnya.ua

    Джерело: segodnya.ua

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