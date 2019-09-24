Массовый бой подушками: фото с установления pекоpда



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dostyp.com.ua

24 веpесня, в Кpопивницком установили pекоpд Укpаины с массового боя подушками

Ведущие телеканала «Укpаина» Лилия Pебpик и Маша Мельник предложили жителям Черновцов и Кpопивницького установить национальный pекоpд «массовый бой подушками».

В 7:00 на театpальному площади собрались желающие установить необычный pекоpд. Между городами установили телемост.

Експерты из Книги рекордов Украины подсчитали, что в Кpопивницком подушками дрались 300 человек, и именно этот pезультат внесли в Книгу рекордов Украины. В Черновцах к развлекательной акции присоединились 149 человек.

«Мы с Машей выиграли у мужчин батл и приглашаем всех желающих встретить утро – «Ранок з Україною» вместе на площади в наших родных местах! Также мы подготовили много подарков, поэтому берите подушки и приходите, будет весело, драйвово, искренне и по-утреннему! Черновцы, мой родной город, я в вас верю!» – поделилась Лилия Ребрик в эфире канала «Украина».

Мария Мельник, которая и стала инициатором флешмоба, в этот же день встретит кропивничан в Ковалевском парке.

«Кропивницкий – город маленький, но очень активный! Я уверена, что жители охотно поддержат этот флешмоб и придут в Ковалевский парк со своими любимыми подушками! Это будет весело, интересно, масштабно и рекордно!» – комментирует ведущая программы «Ранок з Україною» Мария Мельник.

Руководитель проекта Валерия Лозгачова уверена – такая инициатива сможет зарядить людей позитивом и вдохновить начинать день с улыбки.

«Такого в утренних программах еще не было! Мы объединим миллионы людей в эфире «Ранку з Україною», посмеемся и подарим крутые подарки, а также установим рекорд Украины по «Самому массовому бою подушками»! И это только начало, следите за нашими новостями – впереди много всего интересного!» – рассказала руководитель проекта «Ранок з Україною» Валерия Лозгачова.

Джерело: dostyp.com.ua