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    Названа самая красивая девушка СНГ: яркие фото украинки

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    <span>Татьяна Акуленко&nbsp;</span> - Названа самая красивая девушка СНГ: яркие фото украинки
    Татьяна Акуленко 

    В Астане завершился конкурс красоты «Мисс СНГ-2018»

    28 июля, в Астане прошел финал конкурса красоты «Мисс СНГ – 2018». За титул самой красивой девушки Содружества в этом году боролись 19 конкурсанток из Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Победительницей конкурса красоты стала Татьяна Акуленко из Украины.

    Казахстанка Асем Есенгельдиева стала Первой вице-мисс СНГ-2018. Второй вице-мисс СНГ-2018 названа представительница Армении Ромелла Тамарян, Третьей вице-мисс СНГ-2018 - Виктория Волгина из России.

    Конкурс проходил в несколько этапов. Сначала все участницы появились на сцене в национальных костюмах, затем продефилировали перед зрителями и жюри в коктейльных платьях. В заключительном туре девушки примерили вечерние платья.

    Победительница конкурса получила эксклюзивную позолоченную корону с драгоценными камнями, изготовленную в Армении специально для конкурса Содружества, а также в качестве приза получила недельный тур по Европе.

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    Названа самая красивая девушка СНГ: яркие фото украинки
    Названа самая красивая девушка СНГ: яркие фото украинки
    Названа самая красивая девушка СНГ: яркие фото украинки
    Названа самая красивая девушка СНГ: яркие фото украинки
    Названа самая красивая девушка СНГ: яркие фото украинки
    Названа самая красивая девушка СНГ: яркие фото украинки
    Названа самая красивая девушка СНГ: яркие фото украинки
    Названа самая красивая девушка СНГ: яркие фото украинки
    Названа самая красивая девушка СНГ: яркие фото украинки
    Названа самая красивая девушка СНГ: яркие фото украинки
    Названа самая красивая девушка СНГ: яркие фото украинки
    Названа самая красивая девушка СНГ: яркие фото украинки
    Названа самая красивая девушка СНГ: яркие фото украинки
    Названа самая красивая девушка СНГ: яркие фото украинки
    Названа самая красивая девушка СНГ: яркие фото украинки
    Названа самая красивая девушка СНГ: яркие фото украинки
    Названа самая красивая девушка СНГ: яркие фото украинки
    Названа самая красивая девушка СНГ: яркие фото украинки
    Названа самая красивая девушка СНГ: яркие фото украинки
    Названа самая красивая девушка СНГ: яркие фото украинки

     «Мисс СНГ» проводится с 1996 года. Его впервые принимал Казахстан. В этом году конкурс посвящен 20-летию Астаны. Конкурсантки прибыли за 10 дней до финала. За это время они познакомились с традициями и обычаями казахстанского народа, а также посетили популярные достопримечательности Астаны. 

    Джерело: kaktus.media

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