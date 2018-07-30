Названа самая красивая девушка СНГ: яркие фото украинки



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Татьяна Акуленко

В Астане завершился конкурс красоты «Мисс СНГ-2018»

28 июля, в Астане прошел финал конкурса красоты «Мисс СНГ – 2018». За титул самой красивой девушки Содружества в этом году боролись 19 конкурсанток из Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Победительницей конкурса красоты стала Татьяна Акуленко из Украины.

Казахстанка Асем Есенгельдиева стала Первой вице-мисс СНГ-2018. Второй вице-мисс СНГ-2018 названа представительница Армении Ромелла Тамарян, Третьей вице-мисс СНГ-2018 - Виктория Волгина из России.

Конкурс проходил в несколько этапов. Сначала все участницы появились на сцене в национальных костюмах, затем продефилировали перед зрителями и жюри в коктейльных платьях. В заключительном туре девушки примерили вечерние платья.

Победительница конкурса получила эксклюзивную позолоченную корону с драгоценными камнями, изготовленную в Армении специально для конкурса Содружества, а также в качестве приза получила недельный тур по Европе.

«Мисс СНГ» проводится с 1996 года. Его впервые принимал Казахстан. В этом году конкурс посвящен 20-летию Астаны. Конкурсантки прибыли за 10 дней до финала. За это время они познакомились с традициями и обычаями казахстанского народа, а также посетили популярные достопримечательности Астаны.

Джерело: kaktus.media