Неоновые краски в весеннем гардеробе: стильные фото



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vogue.ua

Неон входит в число главных трендов следующего сезона, от которых точно не получится ни спрятаться, ни скрыться

Неон в прошлом году уже попадал в списки главных трендов уличной моды, но продолжает привлекать модников до сих пор.

Это и неудивительно, ведь мода 1980-х до сих пор удерживает лидирующие позиции, а сочный оттенки лайма и малины после холодной зимы выглядят особенно притягательно.

Этот тренд уже полюбился знаменитостям – некоторые из них облачаются в неон с головы до пят, другие выбирают яркие аксессуары в качестве яркого акцента, а третьи доказывают, что даже неон может выглядеть сдержанно.

Яркие вещи «флуоресцентных» оттенков, к примеру, малинового, оранжевого и салатового, появляются в главных столицах моды прямиком с подиума, и уже направляются в наш с вами гардероб.

В весенне-летних коллекцях — от Marine Serre до Gucci — было замечено огромное количество вещей кислотно-зеленого цвета. Платья, юбки, брюки, сумки — все настолько яркое, что едва ли не светится в темноте.

Одной из первых, кто взял тенденцию в оборот не дожидаясь сезона, была Ким Кардашьян. За ней последовала и ее сестра Кендалл Дженнер. Но, в отличие от Ким, модель взяла курс строго на зеленый неон.

Цвет понравился и Белле Хадид — недавно девушка прогуливалась по городу во флуоресцентно-зеленом жилете.

Джерело: vogue.ua