Ким Кардашьян популяризирует винтаж: стильные фото



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vogue.ua

Ким Кардашьян не перестает признаваться в своей любви к винтажной одежде – последние несколько недель она регулярно появляется в образах, которые были придуманы в конце 1980-х или в 1990-х годах

Причем, это подиумные, часто кутюрные, вещи, которые достойны места в лучших fashion-музеях мира, но пока они собирают десятки тысяч лайков в Instagram.

В середине февраля на церемонии Hollywood Beauty Awards Ким Кардашьян появилась в провокационном платье Mugler, которое прикрывало грудь лишь парой бархатных полосок.

Этот образ Тьерри Мюглер показал в кутюрной весенне-летней коллекции 1998 года. Спустя несколько дней телезвезда продемонстрировала еще два наряда Thierry Mugler, причем сделала она это на открытии выставки, посвященной Мюглеру.

Аззедин Алайя – еще один важный дизайнер этого периода, который делал ставку на сексуальность и провокацию. Например, в начале марта Ким Кардашьян была замечена в леопардовом комбинезоне и пальто его авторства, в котором напоминала хищную кошку.

Однако это была только разминка. Спустя несколько дней Ким опубликовала фото с частной вечеринки, на которой была одета в полупрозрачный обтягивающий комбинезон, в котором больше уже была похожа на пантеру.

Кстати, в 1990-х его примеряла Наоми Кэмпбелл, еще одна смелая поклонница таланта Алайи.

Однако больше всего винтажных нарядов у Ким Кардашьян авторства бренда Versace. Бескомпромиссная и нарочито сексапильная эстетика марки логично вписывается в стиль американки. Одинаково эффектно она выглядит и в серебристом мини из коллекции Versace осень-зима 1997, и ярко-желтом бандажном платье, и в образе из культовой коллекции 1992 года – с жесткими декоративными ремнями, сходящимися вместе на шее.

С брендом Gucci Ким Кардашьян также связывают длительные и дружественные отношения. Например, в 2018 году на мероприятии LACMA Art + Film Gala она появилась в винтажном шелковом платье бренда, но настоящий фурор в социальных сетях вызвала ее фотография в бикини Gucci, авторства еще Тома Форда.

Наряды авторства Жана-Поля Готье Ким Кардашьян выбирает уже очень давно, причем выбирает преимущественно винтажные.

Например, в ноябре 2018 она пришла на одно из вечерних шоу в платье из коллекции 2000 года, а до этого привлекала внимание к собственным выдающимся формам в полупрозрачном платье на церемонии 2018 Peoples’ Choice Awards.

Джерело: vogue.ua