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    Новая коллекция Reserved Premium: стильные фото

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    Новая коллекция Reserved Premium: стильные фото
    vogue.ua

    Бренд Reserved этой весной готов стать базой в гардеробе многих украинок

    Его новая коллекция Reserved Premium полностью посвящена практичной повседневной одежде, которая сочетает в себе интересные дизайнерские решения, легкие материалы и все же классическую основу.

    Тактильность – важная составляющая коллекции Reserved Premium весна-лето 2019. Вместо узоров – текстуры материалов: тонкие трикотажные полосы, глянцевая атласная или слегка блестящая костюмная ткань, которые особенно хорошо видны на фоне нейтральных базовых оттенков вроде бежевого, белого или черного. Яркими акцентами стали синий, китайский розовый и небесный.

    По традиции команда Reserved Premium много внимания уделяет деталям, которые заставляют классику звучать по-новому – завязанные по диагонали половинки белого платья-рубашки, высокие вырезы в удлиненном жилете и трикотажные элементы, идеально подходящие для наслоения несколькими способами.

    Поддерживают настроение расслабленного шика и аксессуары – плоские сандалии, мулы из перфорированной кожи, корты с низким треугольным каблуком или контрастным клином, легкие серьги, а также удобные сумки из легкой замши. 

    Мужская часть коллекции классику соединяет в большей мере со спортивными мотивами. Например, к бежевому тренчу здесь можно найти футболку-поло, а к чиносам – жакеты с капюшоном.

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua


    Поддерживает Reserved и глобальный тренд на экологичность, используя в коллекции органический хлопок, полиэстер из переработанных пластиковых бутылок.

    Джерело: vogue.ua

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