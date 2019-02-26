Гости вечеринки Vanity Fair в Лос-Анджелесе: стильные фото



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vogue.ua

Рассматривать образы звезд с премии «Оскар» и афтепати церемонии можно бесконечно. Продолжим этим заниматься

Сразу после завершения церемонии знаменитости традиционно отправились делиться эмоциями, обсуждать итоги и отдыхать на афтепати, которые для них устраивали в нескольких локациях Лос-Анджелеса.

Одна из самых главных - вечеринка Vanity Fair - прошла в Центре исполнительских видов искусства Уоллиса Анненберга.

На главную афтерпати мероприятия съезжаются номинанты, победители премии, а также знаменитости, которых не было на церемонии.

Туда прибыли Адриана Лима, Эмили Ратажковски, Рита Ора, Мария Шарапова, Рене Зеллвегер, Кендалл Дженнер, Сиара, Хлоя Морец, Алессандра Амбросио, Ванесса Хадженс, Шарлиз Терон, Дженнифер Лопес, Сальма Блэр, Нина Добрев, Айла Фишер, Шейлин Вудли... и это далеко не полный список звезд.

Традиционная вечеринка Vanity Fair, которая походит сразу после церемонии награждения Оскар – еще одна возможность для звезд продемонстрировать себя во всей красе. Причем, как правило, они меняют наряды на менее официальные и более откровенные.

В этом году настоящими звездами вечера стали Рози Хантингтон-Уайтли в платье от Versace, Кендалл Дженнер в Rami Kadi и Дженнифер Лопес, которая выбрала наряд от Zuhair Murad.

Еще один яркий образ принадлежал 48-летней Наоми Кэмпбелл. Она появилась на мероприятии в роскошном полупрозрачном платье в пол от Alexander McQueen из осенней коллекции 2016 года, украшенном многочисленными цветными узорами в виде бабочек и расшитом бисером.





Дополненный кольцами, браслетами, пышной объемной укладкой в духе 70-х и ярким макияжем, лук получился невероятно чувственным и стильным.

Джерело: vogue.ua