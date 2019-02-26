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    Гости вечеринки Vanity Fair в Лос-Анджелесе: стильные фото

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    Гости вечеринки Vanity Fair в Лос-Анджелесе: стильные фото
    vogue.ua

    Рассматривать образы звезд с премии «Оскар» и афтепати церемонии можно бесконечно. Продолжим этим заниматься

    Сразу после завершения церемонии знаменитости традиционно отправились делиться эмоциями, обсуждать итоги и отдыхать на афтепати, которые для них устраивали в нескольких локациях Лос-Анджелеса. 

    Одна из самых главных - вечеринка Vanity Fair - прошла в Центре исполнительских видов искусства Уоллиса Анненберга. 

    На главную афтерпати мероприятия съезжаются номинанты, победители премии, а также знаменитости, которых не было на церемонии.

    Туда прибыли Адриана Лима, Эмили Ратажковски, Рита Ора, Мария Шарапова, Рене Зеллвегер, Кендалл Дженнер, Сиара, Хлоя Морец, Алессандра Амбросио, Ванесса Хадженс, Шарлиз Терон, Дженнифер Лопес, Сальма Блэр, Нина Добрев, Айла Фишер, Шейлин Вудли... и это далеко не полный список звезд. 

    Традиционная вечеринка Vanity Fair, которая походит сразу после церемонии награждения Оскар – еще одна возможность для звезд продемонстрировать себя во всей красе. Причем, как правило, они меняют наряды на менее официальные и более откровенные. 

    В этом году настоящими звездами вечера стали Рози Хантингтон-Уайтли в платье от Versace, Кендалл Дженнер в Rami Kadi и Дженнифер Лопес, которая выбрала наряд от Zuhair Murad.

    Еще один яркий образ принадлежал 48-летней Наоми Кэмпбелл. Она появилась на мероприятии в роскошном полупрозрачном платье в пол от Alexander McQueen из осенней коллекции 2016 года, украшенном многочисленными цветными узорами в виде бабочек и расшитом бисером.

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    Кэтрин Ньютон
    Катрина Балф
    Натали Портман
    Аманда Сейфрид
    Адриана Лима
    Рози Хантингтон-Уайтли
    Кейт Босуорт
    Алессандра Амбросио
    Софи Тернер
    Эмма Робертс
    Кристина Риччи
    Мишель Родригес
    Эмилия Кларк
    Кендалл Дженнер
    Эмили Ратаковски
    Наоми Кэмпбелл
    София Вергара
    Крисси Тейген
    Сиара
    Ванесса Хадженс
    Роуэн Бланчард
    Леди Гага
    Оливия Колман
    Дженнифер Лопес
    Винни Харлоу
    Рене Зеллвегер
    Джессика Альба
    Стелла Максвелл
    Шанина Шейк
    Майли Сайрус
    Гленн Клоуз
    Лесли Манн
    Приянка Чопра
    Габриэль Юнион
    Америка Феррера
    Тейлор Хилл
    Шей Митчелл
    Бри Ларсон
    Эшли Грем
    Мэй Маск


    Дополненный кольцами, браслетами, пышной объемной укладкой в духе 70-х и ярким макияжем, лук получился невероятно чувственным и стильным.

    Джерело: vogue.ua

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