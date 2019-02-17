Прозрачные ногти: стильные фото нового тренда



Розсилка ВІДПРАВИТИ

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Самый яркий тренд среди модных ногтевых дизайнеров, не раз фигурировавший на fashion-показах – это маникюр с негативным пространством

В индустрии nail-арта набирает популярность новый тренд – переосмысление маникюра с популярным «негативным пространством».

Ранее абсолютным трендом в маникюре эксперты называли negative space – дизайн, в котором небольшая часть ногтя остается не закрашенной лаком. При этом прозрачная часть ногтя может быть хаотичной или иметь определенный узор.

Однако, по словам nail-экспертов, в новом сезоне особо популярно переосмысление классического «негативного пространства» - нюдовый маникюр, в котором большая часть ногтевой пластины остается прозрачной.

Маникюр с негативным пространством понравится людям, которые предпочитают минимализм в одежде и украшениях, но хотят попробовать что-то новое и интересное.

«Такой маникюр не только смотрится стильно и забавно, но в то же время визуально удлиняет ногти. Кроме того, такой дизайн можно носить дольше, ведь отрастающая часть ногтя практически не заметна и ваш маникюр будет выглядеть аккуратно в течение длительного периода времени, не требуя коррекции», - отмечают эксперты.

В любом случае, рисунки на ногтях в технике негативного пространства — это лишь некоторая модернизация вашего обычного маникюра, и она может быть легко достигнута, начиная от графических вариантов в белом и черном цвете и заканчивая цветовыми палитрами и блестящими акцентами.

Джерело: style.nv.ua