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    Прозрачные ногти: стильные фото нового тренда

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    Прозрачные ногти: стильные фото нового тренда
    wi-fi.ru

    Самый яркий тренд среди модных ногтевых дизайнеров, не раз фигурировавший на fashion-показах – это маникюр с негативным пространством

    В индустрии nail-арта набирает популярность новый тренд – переосмысление маникюра с популярным «негативным пространством».

    Ранее абсолютным трендом в маникюре эксперты называли negative space – дизайн, в котором небольшая часть ногтя остается не закрашенной лаком. При этом прозрачная часть ногтя может быть хаотичной или иметь определенный узор.

    Однако, по словам nail-экспертов, в новом сезоне особо популярно переосмысление классического «негативного пространства» - нюдовый маникюр, в котором большая часть ногтевой пластины остается прозрачной.

    Маникюр с негативным пространством понравится людям, которые предпочитают минимализм в одежде и украшениях, но хотят попробовать что-то новое и интересное.

    «Такой маникюр не только смотрится стильно и забавно, но в то же время визуально удлиняет ногти. Кроме того, такой дизайн можно носить дольше, ведь отрастающая часть ногтя практически не заметна и ваш маникюр будет выглядеть аккуратно в течение длительного периода времени, не требуя коррекции», - отмечают эксперты.

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    @betina_goldstein
    @betina_goldstein
    @betina_goldstein
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    В любом случае, рисунки на ногтях в технике негативного пространства — это лишь некоторая модернизация вашего обычного маникюра, и она может быть легко достигнута, начиная от графических вариантов в белом и черном цвете и заканчивая цветовыми палитрами и блестящими акцентами.

    Джерело: style.nv.ua

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