Как одеваются жители Амстердама: стильные фото



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vogue.ua

Фотограф Эль Саяпина сняла для нас, как одеваются жители Амстердама – одного из самых атмосферных и живых городов Европы

Во время Недель моды улицы таких городов как Лондон, Милан или Париж полны разодетых в хиты из последних коллекций модников, которые переодеваются несколько раз в день, лишь бы попасть в еще один стритстайл-отчет.

Однако настоящий стиль и настроение города задают все-таки его постоянные жители, которые каждое утро спешат в офис, по выходным гуляют в парках, а вечером собираются в любимых барах.

Интересно, что само появление такого термина как street style связывают с Японией. Именно там уличный стиль стал уникальным и ни на что непохожим феноменом.

Но еще в 80-е годы 20 века в Лос-Анджелесе появились первые веяния этого стиля в среде серфингистов. Вообще уличная мода уходит корнями к культурам скейтеров и серфингистов, позднее в нее добавились элементы хип-хопа, высокой моды и японской уличной моды.

То, каким мы знаем уличный стиль сейчас, далек от того, чем он был еще пару десятилетий назад. Как и многие другие направления street style меняется, становится более креативным и разнообразным.

При этом в крупных городах, особенно тех, которые принято считать модными столицами мира, своя уличная мода.

Джерело: vogue.ua