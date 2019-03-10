Весенне-летняя коллекция H&M Studio: стильные фото



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vogue.ua

Мир сегодня не такой большой, как как казалось раньше. Буквально за 12 часов полета можно оказать в другой части планеты и просыпаться под шум океана

Именно жажде путешествий и открытий посвящена новая весенне-летняя коллекция H&M Studio, в которой легкие и эффектные наряды сочетаются с практичной и даже спортивной одеждой.

«При создании коллекции H&M Studio мы всегда следуем идее «эффект без особых усилий». Больше всего в новой коллекции я люблю то, что каждая девушка найдет в ней что-то для себя – особенная вещь для особенного путешествия», – говорит Пернилла Вольфарт, дизайн-директор H&M.

Точкой отсчета при ее разработке стали пейзажи озер Поташ в американском штате Юта, которые как яркое пятно на фоне красного дикого каньона.

«В процессе создания коллекции мы постоянно думали про девушку, которая посвящает себя исследованиям и приключениям – она чувствует себя одинаково счастливой гуляя босиком по дикому пляжу Борнео или отдыхая в элитном SPA на крыше небоскреба», – добавляет Анжелика Гримборг, дизайнер концепта H&M Studio.

Вещи в коллекции условно можно разделить на две части: первая – отражение восхода, а вторая – заката.

Здесь ей и одежда в стиле сафари, в которой легко можно отправиться даже в самое напряженное путешествие, и комплекты, в которых так приятно расслабиться вечером, занявшись йогой или медитацией.

При этом для поклонниц ночной жизни и танцев до утра в новой коллекции H&M Studio можно найти расшитые пайетками платья или шелковый пижамный костюм.

Джерело: vogue.ua