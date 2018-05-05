Нестандартная красота: фото модели, которая родилась с редким дефектом внешности

Девушка, которая разрушила рамки красоты и доказала, что в модельном бизнесе ценится не только кукольная красота

«Напомните всему миру, что все прекрасны», - это слова Ильки Брюль - 26-летней женщины из Германии, которая взяла на себя ответственность за распространение позитивного отношения к своей внешности, рассказав свою историю. Девушка родилась с редкой болезнью - расщелина лица. Это сделало ее внешность почти космической. Кроме того, ей не



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Ilka Brühl

Девушка, которая разрушила рамки красоты и доказала, что в модельном бизнесе ценится не только кукольная красота

«Напомните всему миру, что все прекрасны», - это слова Ильки Брюль - 26-летней женщины из Германии, которая взяла на себя ответственность за распространение позитивного отношения к своей внешности, рассказав свою историю.

Девушка родилась с редкой болезнью - расщелина лица. Это сделало ее внешность почти космической. Кроме того, ей не хватало на правой стороне слезного протока, так что постоянное естественное увлажнение глаза привело к тому, что у нее всегда слезятся глаза. Отчасти именно благодаря этой особенности, она стала известной моделью.

После многочисленных операций Илька стала сильной и уверенной в себе женщиной, которая с радостью делится своим опытом в Instagram, с надеждой побудить людей любить себя.

Два года назад она начала позировать для некоторых своих друзей-фотографов. «Было так много положительных отзывов, что я начала все более мужественно проявлять себя. Чисто и без изменений», - сказала она.

Причем Илька не только сама позирует перед камерами, но еще и прекрасно делает фотографии. Так она мотивирует людей избавляться от своих комплексов и демонстрировать свою истинную красоту. «Есть только один способ быть уродливым: иметь уродливый характер. Никто не должен скрываться из-за их внешности!»

Джерело: boredpanda.com