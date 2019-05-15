Нотр-Дам изнутри: месяц после пожара



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abcnews.go.com

Во Франции показали, как выглядит собор Парижской Богоматери, который почти месяц назад, 15 апреля, пострадал от разрушительного пожара

Ведущий «World News Tonight» Дэвид Мьюир был первым телевизионным журналистом, допущенным внутрь после разрушительного пожара, войдя в церковь с отставным французским генералом Жан-Луи Жоржеленом, которого Макрон выбрал для руководства восстановлением легендарной церкви.

Так, в здании сгоревшего собора все еще виднеются камни и части обрушившегося шпиля. Остались также и два больших отверстия в потолке, которые закрыли защитной сеткой.

Однако есть и приятные новости – статуя Девы Марии и витражные окна-розы остались нетронутыми. Не повредил пожар и знаменитый орган Нотр-Дама, но из-за воды, которая попала внутрь инструмента, его все же придется реставрировать.

По словам Жоржелена, обещание Макрона восстановить символ Парижа за пять лет вполне реально. «Когда есть желание, способ найдется», – подчеркнул он.

Напомним, что 15 апреля масштабный пожар охватил Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари). По словам очевидцев, загорелись деревянные части ремонтных лесов. Огонь тушили более девяти часов. Из охваченного пламенем здания эвакуировали ценные экспонаты.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Нотр-Дам будет восстановлен.

Джерело: abcnews.go.com