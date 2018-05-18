Новая звезда Instagram покорила сеть соблазнительными снимками

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@sabikontor

Милашка Сабина Контор очаровала десятки тысяч подписчиков

В Instagram появилась новая звезда - модель и блогер Сабина Контор. На нее хотят быть похожи женщины, а мужчины с аппетитом рассматривают аккаунт девушки.

Родом девушка из Польши. Известно, что она является финалисткой конкурса красоты Miss Polonia 2014, также она вице-мисс Польша 2015 года. Живет в Варшаве.

Эти титулы очень подходят девушке, ведь с ее невероятной стройной фигурой и роскошными пшеничными волосами очень трудно оставаться незамеченной.

Девушка сотрудничает с известными дизайнерами одежды, очень любит путешествовать и заниматься спортом. С Сабиной любят работать популярные фотографы, ведь девушка умеет профессионально позировать перед камерой и всегда выглядит потрясающе.

Именно благодаря этому с девушкой начали активно сотрудничать многие бренды. В своем профиле Сабина рекламирует продукты, советует системы питания и тренировок, а также демонстрирует трендовые вещи и интересные для путешествий места.

Число подписчиков у аккаунта Сабины растет на глазах. Сейчас на модель подписано больше 52 тыс. пользователей. И их количество стремительно растет.

Джерело: vesti-ukr.com