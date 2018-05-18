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    Новая звезда Instagram покорила сеть соблазнительными снимками

    • Розсилка
    @sabikontor
    @sabikontor

    Милашка Сабина Контор очаровала десятки тысяч подписчиков

    В Instagram появилась новая звезда - модель и блогер Сабина Контор. На нее хотят быть похожи женщины, а мужчины с аппетитом рассматривают аккаунт девушки.

    Родом девушка из Польши. Известно, что она является финалисткой конкурса красоты Miss Polonia 2014, также она вице-мисс Польша 2015 года. Живет в Варшаве.

    Эти титулы очень подходят девушке, ведь с ее невероятной стройной фигурой и роскошными пшеничными волосами очень трудно оставаться незамеченной.

    Девушка сотрудничает с известными дизайнерами одежды, очень любит путешествовать и заниматься спортом. С Сабиной любят работать популярные фотографы, ведь девушка умеет профессионально позировать перед камерой и всегда выглядит потрясающе.

    Именно благодаря этому с девушкой начали активно сотрудничать многие бренды. В своем профиле Сабина рекламирует продукты, советует системы питания и тренировок, а также демонстрирует трендовые вещи и интересные для путешествий места.

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    Новая звезда Instagram покорила сеть соблазнительными снимками
    Новая звезда Instagram покорила сеть соблазнительными снимками
    Новая звезда Instagram покорила сеть соблазнительными снимками
    Новая звезда Instagram покорила сеть соблазнительными снимками
    Новая звезда Instagram покорила сеть соблазнительными снимками
    Новая звезда Instagram покорила сеть соблазнительными снимками
    Новая звезда Instagram покорила сеть соблазнительными снимками
    Новая звезда Instagram покорила сеть соблазнительными снимками
    Новая звезда Instagram покорила сеть соблазнительными снимками
    Новая звезда Instagram покорила сеть соблазнительными снимками
    Новая звезда Instagram покорила сеть соблазнительными снимками
    Новая звезда Instagram покорила сеть соблазнительными снимками
    Новая звезда Instagram покорила сеть соблазнительными снимками
    Новая звезда Instagram покорила сеть соблазнительными снимками
    Новая звезда Instagram покорила сеть соблазнительными снимками
    Новая звезда Instagram покорила сеть соблазнительными снимками
    Новая звезда Instagram покорила сеть соблазнительными снимками
    Новая звезда Instagram покорила сеть соблазнительными снимками
    Новая звезда Instagram покорила сеть соблазнительными снимками
    Новая звезда Instagram покорила сеть соблазнительными снимками
    Новая звезда Instagram покорила сеть соблазнительными снимками
    Новая звезда Instagram покорила сеть соблазнительными снимками
    Новая звезда Instagram покорила сеть соблазнительными снимками
    Новая звезда Instagram покорила сеть соблазнительными снимками
    Новая звезда Instagram покорила сеть соблазнительными снимками
    Новая звезда Instagram покорила сеть соблазнительными снимками

    Число подписчиков у аккаунта Сабины растет на глазах. Сейчас на модель подписано больше 52 тыс. пользователей. И их количество стремительно растет. 

    Джерело: vesti-ukr.com

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