Новая кутюрная коллекция Ralph & Russo: стильные фото



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vogue.ua

В рамках Недели высокой моды в Париже дизайнеры Тамара Ральф и Майкл Руссо перенесли всех гостей в эпоху 1920-1930-х годов

Творческий дуэт построил 90-метровый подиум в садах британского посольства, чтобы представить свою новую кутюрную коллекцию осень-зима 2019/2020 в стиле ар-деко.

Шоу началось пеленой белоснежных нарядов, которые отсылали к образам легендарных героинь эпохи джаза.

Постепенно белые образы сменились пастельными, а те – образами ярких оттенков и блестящими фактурами.

Дизайнеры Тамара Ральф и Майкл Руссо при создании новой коллекции черпали вдохновение в работах художника Эрте, в частности их впечатлила скульптура Les Bijoux de Perles.

На подиуме модели появлялись в летящих образах из шифона всевозможных оттенков шербета, полупрозрачных платьях, обильно украшенных цветочной аппликацией, невесомых нарядах из тюля с каскадами оборок.

Дизайнеры в новой коллекции прислушались к мнению своих клиенток и не только сделали ставку на эксклюзивные вечерние образы, но и добавили практичные повседневные ансамбли.

Так, роскошные платья из атласа и тюля с длинным шлейфами и торжественным декором в виде перьев марабу и блестящих кристаллов соседствовали с твидовыми жакетами и мини-юбками из 1960-х годов – их дизайнеры предложили надевать с балетками в тон.

Завершающим аккордом в новой линейке стали кутюрные вечерние платья, которые совсем скоро украсят знаменитостей на красных дорожках.





Джерело: vogue.ua