Марго Робби празднует день рождения: яркие фотосессии актрисы

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Марго Элис Робби родилась 2 июля 1990 года в городе Дэлби, штат Квинсленд, Австралия

Робби начала карьеру в 2007 году в Австралии. Известность на родине ей принесла роль Донны Фридмен в телесериале «Соседи» (2008—2011).

Переехав в США в 2011 году, она сыграла Лору Кэмерон в телесериале «Пан Американ», после чего последовало множество предложений крупных ролей в художественных фильмах.

Наиболее примечательные из них — Шарлотта в «Бойфренд из будущего» (2013), Наоми Лапалья в «Волк с Уолл-стрит» (2013), за которую Робби получила премию «Империя», Джейн Портер в «Тарзан. Легенда» (2016), Харли Квинн в «Отряд самоубийц» (2016), за которую она получила премию «Critics’ Choice Movie Awards».

Роль Тони Хардинг в фильме «Тоня против всех» (2017) принесла Марго премии «AACTA Awards», «Critics’ Choice Movie Awards», номинации на премии «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и ряд других.

У Марго Робби насыщенная личная жизнь. Сначала девушка встречалась с Мэттью Томпсоном, которого знала еще со школы. После расставания молодые люди остались друзьями. Затем были краткосрочные романы со студентом колледжа и арт-директором Эйткеном. Поговаривали даже, что у Робби роман с Леонардо Ди Каприо.

Нынешний спутник – ассистент режиссера Том Акерли, с которым актриса познакомилась на съемках «Французской сюиты». В декабре 2016 года возлюбленные поженились. Свадьба прошла в кругу близких друзей и родственников.