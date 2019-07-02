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    Десять работ от мастера реставрации, которая восстанавливает даже безнадежно испорченные снимки

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    Десять работ от мастера реставрации, которая восстанавливает даже безнадежно испорченные снимки

    Мишель Спалдинг дает снимкам вторую жизнь

    Что делать, если старинную фотографию покусала кошка или со временем она потеряла приличный вид и обзавелась заломами?

    Горевать точно не стоит, ведь существуют настоящие мастера и мастерицы реставрации, которые превратят испорченный годами снимок в свежий, и одна из таких умелиц — Мишель Спалдинг.

    Мишель возвращает к жизни даже самые запущенные фото, и для этой долгой и кропотливой работы она использует его величество фотошоп. И результаты её труда стоят каждой потраченной минуты!

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    Десять работ от мастера реставрации, которая восстанавливает даже безнадежно испорченные снимки
    Десять работ от мастера реставрации, которая восстанавливает даже безнадежно испорченные снимки
    Десять работ от мастера реставрации, которая восстанавливает даже безнадежно испорченные снимки
    Десять работ от мастера реставрации, которая восстанавливает даже безнадежно испорченные снимки
    Десять работ от мастера реставрации, которая восстанавливает даже безнадежно испорченные снимки
    Десять работ от мастера реставрации, которая восстанавливает даже безнадежно испорченные снимки
    Десять работ от мастера реставрации, которая восстанавливает даже безнадежно испорченные снимки
    Десять работ от мастера реставрации, которая восстанавливает даже безнадежно испорченные снимки
    Десять работ от мастера реставрации, которая восстанавливает даже безнадежно испорченные снимки
    Десять работ от мастера реставрации, которая восстанавливает даже безнадежно испорченные снимки
    Десять работ от мастера реставрации, которая восстанавливает даже безнадежно испорченные снимки
    Десять работ от мастера реставрации, которая восстанавливает даже безнадежно испорченные снимки
    Десять работ от мастера реставрации, которая восстанавливает даже безнадежно испорченные снимки
    Десять работ от мастера реставрации, которая восстанавливает даже безнадежно испорченные снимки
    Десять работ от мастера реставрации, которая восстанавливает даже безнадежно испорченные снимки
    Десять работ от мастера реставрации, которая восстанавливает даже безнадежно испорченные снимки
    Десять работ от мастера реставрации, которая восстанавливает даже безнадежно испорченные снимки
    Десять работ от мастера реставрации, которая восстанавливает даже безнадежно испорченные снимки
    Десять работ от мастера реставрации, которая восстанавливает даже безнадежно испорченные снимки
    Десять работ от мастера реставрации, которая восстанавливает даже безнадежно испорченные снимки

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    Джерело: twizz.ru

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