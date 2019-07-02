Десять работ от мастера реставрации, которая восстанавливает даже безнадежно испорченные снимки



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Мишель Спалдинг дает снимкам вторую жизнь

Что делать, если старинную фотографию покусала кошка или со временем она потеряла приличный вид и обзавелась заломами?

Горевать точно не стоит, ведь существуют настоящие мастера и мастерицы реставрации, которые превратят испорченный годами снимок в свежий, и одна из таких умелиц — Мишель Спалдинг.

Мишель возвращает к жизни даже самые запущенные фото, и для этой долгой и кропотливой работы она использует его величество фотошоп. И результаты её труда стоят каждой потраченной минуты!

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Джерело: twizz.ru