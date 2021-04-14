Осторожно: слишком жарко. Экстремально откровенные фото новой девушки «динамовца» Вербича

К профилю Альвины в Instagram приковано большое внимание читателей, количество подписчиков девушки превышает отметку в 100 тысяч

Альвина Лалли – новая избранница словенского легионера киевского «Динамо» Беньямина Вербича.

Кроме этого – модель, которая делится откровенными фотографиями в своем инстаграми. От фото девушки сложно отвести взгляд.

Парочка не афиширует свои отношения, но оба подписаны на друг друга в соцсетях, а в их «сторис» часто пересекаются фото с похожих локаций.

Альвина любит рисовать, о чем регулярно информирует своих подписчиков в Instagram, также красотка принимала участие в сьемках для журнала Playboy.

Девушка очень редко отвечает на комментарии под своими фотографиями, хоть к ее профилю в Instagram приковано большое внимание читателей, количество подписчиков девушки превышает отметку в 100 тысяч.