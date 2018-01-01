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    Папарацци подловили жену и дочерей Барака Обамы в бикини на пляже

    Бывшая первая леди отдыхает с друзьями на берегу океана
    Во время отдыха на пляже в Майами-Бич бывшая первая леди США Мишель Обама попала в объектив папарацци. Она прогуливалась вдоль береговой линии вместе с друзьями. Жена экс-президента выбрала для прогулки белый купальник и мини-шорты. Напомним, когда Барак Обама был президентом, широкая общественность активно обсуждала наряды первой леди. Отдельные
    • Вчора, 20:38
    • Розсилка
    Мишель Обама на пляже
    Мишель Обама на пляже

    Бывшая первая леди отдыхает с друзьями на берегу океана

    Во время отдыха на пляже в Майами-Бич бывшая первая леди США Мишель Обама попала в объектив папарацци. Она прогуливалась вдоль береговой линии вместе с друзьями.

    Жена экс-президента выбрала для прогулки белый купальник и мини-шорты. Напомним, когда Барак Обама был президентом, широкая общественность активно обсуждала наряды первой леди. Отдельные издания даже нарекли ее законодательницей мод.

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    Вместе с ней по пляжу прогуливалась и дочь Малия, которая в прошлом году поступила в Кембридж и переехала от родителей.

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    Также на пляже провела последние выходные и другая дочь бывшего президента Саша. 16-летняя девушка наслаждалась отдыхом на пляже в Канкуне (Мексика).

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    Джерело: 24 канал

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